Consenso es una palabra que viene del latín (consensus), acuerdo, conformidad en algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad, particularmente el de ... todas las personas que componen una corporación. Como se puede comprobar, algo alejado de lo que suele ocurrir en muchos colectivos y en particular en las corporaciones municipales, como ejemplo la de nuestro Ayuntamiento.

En la entrada del ferrocarril a nuestra ciudad, tanto en la ubicación de la nueva estación, como en la extensión del metrotren y en las estaciones que debería de tener el mismo y donde sería el mejor lugar para construirlas, nunca hubo consenso; algo que cambia en enero de 2018, cuando Adif, Principado y Ayuntamiento acuerdan invertir 70 millones de euros más de los previstos, ascendiendo el total de la obra a un coste de 786 millones, para cubrir el trazado del tren hacia el Oeste.

Este acuerdo viene a validar la propuesta hecha por la alcaldesa de Gijón (en aquel momento la señora Moriyón) en las elecciones de 2015, que trataba de llevar de nuevo la estación ferroviaria y de autobuses al emplazamiento que más o menos tenía la derribada de Jovellanos y que contó con el visto bueno de partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos.

En aquel momento, advertía a todos aquellos que aplaudían a rabiar aquel consenso, lo mismo que en el año 2000, de que cada vez que se acuerda una nueva modificación, conlleva un nuevo estudio y por tanto le estamos dando bazas a quienes no tienen ninguna intención de hacer una inversión de este tamaño.

Por desgracia, 21 años después de aquel proyecto de túnel llamado 'metrotren', presentado por el señor Cascos en agosto de 2000, que comenzó sus obras en junio de 2003 y se finalizó en diciembre de 2006, poco más se hizo que el derribo de la estación de Jovellanos (en la misma ubicación donde aquel gran consenso pretendía que fuera ahora la nueva estación), la de El Humedal y el levantamiento de las vías.

Es deseable que las ciudades crezcan y se desarrollen con el consenso de partidos políticos, sindicatos, vecinos y otras organizaciones sociales, pero todo da a entender que aquí sólo se hace aquello que decide en su momento el gobierno de turno, o un ministro que mande mucho como era Cascos en el año 2000, que dijo: «El túnel va desde el Museo del Ferrocarril hasta Justo del Castillo y se acabó, y no me andar con tonterías de llegar a Cabueñes porque no lo hago, aquí mando yo y punto».