Alquilámoste

Este nuevo palabro ha sido elegido por el Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, para dar nombre al nuevo programa en ... el que trabajan para frenar la imparable escalada de los precios del alquiler. La propuesta plantea animar a los propietarios de viviendas vacías a ceder el usufructo a VIPASA por contratos de siete años y garantizando el Principado el cobro del alquiler y la devolución de la vivienda en las mismas condiciones en que fue cedida. Esta fórmula ya lleva años funcionando a través de la Fundación San Martín.

Uno de los primeros problemas es que a los propietarios no les hace mucha gracia alquilar sus pisos por debajo del precio de mercado. Otro factor negativo es el miedo al «okupa». Las imágenes que airean los telediarios sobre los problemas de convivencia entre okupas y vecinos no ayudan a generar confianza en el proyecto.

La propuesta en sus primeros pasos ya ha generado las primeras críticas, por un lado, responsables de Cáritas en el Principado, rechazan que se exija ganar más de 1.600 euros al mes para poder acceder a uno de esos alquileres. Destacan que esa medida dejará a muchas familias vulnerables fuera del programa. El ejecutivo regional ridiculizó dichas críticas acusando a Cáritas de desconocer la realidad. Creo sinceramente que en Cáritas saben de sobra de familias vulnerable y de problemas de vivienda. Por otro lado, el Colegio Oficial de Trabajo Social, que no son sospechosos y también saben de lo que hablan, se sumaron a las críticas realizadas por Cáritas.

La misma Consejería también fue noticia esta semana por presentar el borrador de la nueva Ley de Vivienda y la verdad es que me gustaría equivocarme, pero sinceramente presenta más sombras que luces. Destacan las amenazas de multas y sanciones. «Intervencionismo puro y duro», esto no son palabras mías, son declaraciones de María Calvo, presidenta de FADE, empresaria del sector y por tanto voz autorizada para valorar la Ley. No me extraña que el borrador legal no guste a los empresarios ya que en la modificación se echa de menos medidas que incentiven la construcción o ayudas fiscales que animen a sacar al mercado vivienda en régimen de alquiler. Mientras no se construyan más viviendas seguiremos con el grave problema para muchas familias de no poder ni comprar ni alquilar, así que es normal que nuestros jóvenes tarden más años en emanciparse.

¿Y desde el Ayuntamiento de Avilés que pueden hacer para frenar los precios de la vivienda? Pues, si reconocemos que una de las formulas para equilibrar los precios es construir más vivienda, para lograrlo es necesario que desarrollen una de sus competencias, ordenar el territorio municipal, revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con ello facilitar suelo asumible para que los promotores locales desarrollen sus proyectos. No nos engañemos, los políticos ponen las condiciones, pero los que ponen un ladrillo encima de otro para levantar edificios son los promotores. Y como las condiciones las ponen los políticos ¿Qué hacen nuestros concejales por solucionar el problema? Por cierto, una pregunta que tenemos que hacernos también es ¿Dónde están las 185.000 viviendas que nos prometió Pedro Sánchez hace un año?

También fue noticia estos últimos días un demoledor informe elaborado por UGT sobre el sector de la vivienda. En una de sus gráficas destaca una ciudad asturiana, Gijón, donde el precio del metro cuadrado en régimen de alquiler asciende a 12 euros, para que lo entendamos mejor, alquilar un piso en Gijón de 100 mts. puede llegar a los 1.200 euros al mes.

Si tan demoledor consideran la situación que atraviesa la vivienda y reconocen las enormes dificultades de las familias, no se a que esperan para exigir una respuesta firme al gobierno, empezando por reivindicar que cumpla sus promesas. Menos palmadas en la espalda al gobierno y un poco más de «reivindicación»

Sin duda alguna seguiremos hablando del grave problema de la vivienda.