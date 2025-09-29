Demasiados jarros de agua fría

Solemos definir como 'jarro de agua fría' la sensación que nos queda en el cuerpo cuando recibimos una noticia negativa y desagradable, que además nos ... llega de manera inesperada, por sorpresa, causando normalmente una fuerte desilusión.

En las últimas semanas se fueron encadenando una serie de noticias relacionadas con lo que son los buques insignia de las industrias asentadas en la comarca avilesina, que son, más que un buen jarro de agua fría, una buena cascada de agua helada que ha generado, no solo desilusión, también mucha incertidumbre. Una de las primeras noticias, conocida hace un par de semanas, nos la dio Arcelor, cuando el responsable de comunicación en Asturias, el señor Carrero, en un acto público dejó caer que la empresa que representa «ve insostenible la situación y si sigue así va a ser muy difícil mantener la actividad industrial actual». Hay que tener en cuenta que el horno alto B va a entrar en parada de mantenimiento y el A se acerca al final de su vida útil. Carrero añadió, para dar más dramatismo al tema, que «estamos ya viendo cierres de altos hornos en Europa de otros productores, no solo de Arcelor».

Estas declaraciones hay que tomarlas también como medida de presión para que la clase política intensifique su postura de apoyo y exija a la Comisión Europea que acelere la puesta en marcha de su anunciado Plan del Acero, que de momento está prácticamente paralizado. Ante la creciente presión los dirigentes europeos anunciaron que tomaran medidas antes de un mes, algo que no saca de su escepticismo a los industriales del acero.

A los pocos días nos desayunamos con otra noticia 'jarro de agua fría'. Windar, empresa vinculada al sector eólico y a un querido empresario avilesino, Daniel Alonso y que marchaba como un avión, algo que podíamos comprobar por los muchos tubos para torres eólicas, tanto blancos como amarillos, almacenados por la margen derecha de la ría y con un proyecto ilusionante para las antiguas naves de Alcoa, que iban a generar en torno a 700 puestos de trabajo, pues, de la noche a la mañana freno en seco y como en el cuento de la lechera, lo de reflotar las naves de Alcoa y crear empleo queda en veremos y ese mismo día anunciaba un ERE para 70 trabajadores. Según pasa el tiempo los despidos van menguando, espero que lleguen a un acuerdo. En este jarro de agua fría podemos ver la alargada sombra del presidente americano, Donald Trump, que dejó de financiar con dinero público los parques eólicos en Estados Unidos.

Más jarros de agua fría, como el que nos anunció Adrián Barbón, presidente del Principado, hace unos días: «los proyectos estratégicos diseñados para Asturias peligran, si el Gobierno de Sánchez no garantiza un aumento de suministro eléctrico», algo que ya han conseguido Cantabria y País Vasco. Entre esos proyectos estratégicos a los que se refiere Barbón, tenemos uno muy cerca, en el vecino municipio de Castrillón. La capacidad para aumentar producción por parte de Asturiana de Zinc (AZSA), está condicionada a tener la garantía de suministro eléctrico suficiente, en tanto no entre en funcionamiento su parque fotovoltaico. Es una burla por parte del Gobierno de España a los empresarios asturianos que están esperando por más kilovatios que las comunidades vecinas tengan ya despejado el llamado 'colapso eléctrico' y Asturias tenga que seguir esperando.

Y sigo con otro jarro de agua fría, el Ministerio de Transportes que dirige Oscar Puente, ese ministro que con facilidad se le calienta la lengua, decidió mantener el peaje del Huerna a pesar de que la Comisión Europea ha trasladado al Gobierno español la ilegalidad de la prórroga del contrato con Aucalsa hasta 2050. Con relación a este tema tengo que reconocer que le debemos al exdiputado autonómico, Daniel Ripa, la iniciativa de liderar la lucha contra la ilegalidad del peaje ante las autoridades europeas, que ahora requieren a los responsables españoles a suprimirlo. Ripa nos invita a manifestarnos contra la decisión del ministerio y Barbón también nos anima a unirnos, pero guardando las distancias, el dice que será «uno más» de los manifestantes y no estoy de acuerdo. No es «uno más», es el presidente de todos los asturianos y tiene que ejercer como tal visibilizando el problema y liderando la manifestación y si es necesario sin poner reparos a sujetar la pancarta. No caben medias tintas, toca dar la cara, en lo del peaje del Huerna y en el desbloqueo del llamado 'colapso eléctrico'. Lo de convencer a Donald Trump para que siga financiando los parques eólicos americanos, dado el grado de amistad que lo une con Pedro Sánchez, lo tenemos mucho más complicado. Que conste que en el charco del peaje metieron la pata ministros del PP y ahora los ministros del PSOE no la quieren sacar.

A pesar de los muchos jarros de agua fría quiero terminar con una buena noticia, la empresa Sea Eight, propietaria de la piscifactoría de lenguados ubicada en El Musel invertirá 55 millones para convertir la factoría gijonesa en una de las mejores de Europa y con ello creará cien nuevos puestos de trabajo.