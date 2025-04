Un siete de abril de 1.948 entró en vigor la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y desde esa fecha se ... celebra el Día Mundial de la Salud. La OMS a lo largo de estos últimos años ha logrado mejorar la salud y el bienestar de millones de personas, entre otras cosas por ser pionera en el suministro de vacunas, la mayor parte destinadas al llamado tercer mundo. Su papel en el tratamiento de algunas de las epidemias más recientes, ébola, cólera o Covid-19, ha sido fundamental. Últimamente la OMS recibió un duro golpe con la decisión tomada por Donald Trump, que nada más llegar a la Casa Blanca firmó el decreto para abandonar dicha organización, según él, por una mala gestión de la pandemia Covid-19 y porque le sale muy caro su mantenimiento a los americanos. Además no hay que olvidar que en su equipo tiene a destacados activistas antivacunas.

Aquí, más cerca, en Avilés, también desde el Ayuntamiento se sumaron a los actos para conmemorar el Día Mundial de la Salud, con el lema, «Salud y cuidados en todas las políticas», organizando unas jornadas con un elemento común, la salud, y es que todas las ponencias de una u otra manera estaban ligadas a la salud y el bienestar de las personas. El balance que hago de las ponencias a las que asistí es francamente positivo por los testimonios de los ponentes, algunos muy emotivos, que la verdad es que lograron contagiarnos la emoción de sus vivencias.

En la primera jornada se debatió sobre la relación entre el urbanismo y la salud, de distintos modelos de ciudad pensados para las personas, de accesibilidad, de más parques y zonas verdes. Mucha teoría y poca practica. Cerró la jornada de mañana el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, con la ponencia, «El ejemplo de Avilés», para detallar las últimas actuaciones en la ciudad, parques, jardines, plazas...Pero de lo que más presumió con orgullo es del proyecto estrella en el barrio avilesino de «El Tocote» y no es para menos. En el turno de preguntas le trasladé algunas propuestas que desde mi punto de vista mejorarían la salud de las personas y también que aún quedan muchos edificios sin ascensor. Su respuesta fue que la convocatoria de ayudas del Principado está abierta para proyectos similares con las mismas condiciones de El Tocote. Lo que no me dijo el concejal es que las ayudas son concurrentes y se las llevaran las propuestas que más puntos obtengan, así que, «Puede que sí o puede que no «.

En la jornada siguiente nos tocó vivir un buen colofón de emociones, por partida doble, primero, Covadonga Noriega, directora de Cuidados en el Área III durante la pandemia, que nos contó con pasión y con alguna lagrima, sobre todo cada vez que en las imágenes proyectadas salía alguna de sus compañeras fallecidas, como fue su experiencia personal, desde el cargo que ocupaba, en todo el maremágnum hospitalario que le tocó vivir con el Covid-19. Nos comentó como desde la improvisación y la incertidumbre se salió adelante y como a pesar de las desgracias y las vidas perdidas, se quedó con lo positivo de la lección aprendida para afrontar en mejores condiciones próximas epidemias sanitarias. Insistió en la necesidad de humanizar el cuidado de las personas, en no medicalizar la vida y priorizar invertir en prevención. Muy interesante.

El segundo chute de emoción nos lo dio Pablo, compañero de rutas de senderismo, que relató su experiencia personal tras perder a su ser más querido, Carmen, su mujer. Nos contó que aprendió mucho participando en talleres como, «Cuidando al cuidador» y también en el taller de duelo en el que aún participa. Reconoció que le fue muy útil la ayuda sicológica para superar tan difícil situación. También nos trasmitió algunas quejas del sistema, como la falta de empatía o el exceso de burocracia con meses esperando una resolución. Necesitamos que ante un problema inmediato tengamos una respuesta inmediata de la administración.

Sandra Lusquiños, directora del Centro Social de Nava-Infiesto, nos habló con ilusión del programa «CuiDAS» un proyecto piloto nuevo, que el Principado quiere incorporar para mejorar la atención de las personas mayores. Reconoció que la iniciativa era muy positiva pero para pasar de proyecto piloto a ser algo habitual en los centros de mayores se necesitaba una fuerte inversión en medios y en profesionales.

Unas interesantes jornadas que pusieron en evidencia que en temas de salud y en cuidado de mayores queda mucho por hacer. Y en urbanismo sostenible parecido, si vuelve otra pandemia estamos como estábamos…