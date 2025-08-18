El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La vista desde Heros

Hablan de nosotros

Constantino Álvarez

Lunes, 18 de agosto 2025, 02:00

Tímidamente, muy tímidamente, tanto políticos como empresarios y otros colectivos sociales empiezan a tenernos en cuenta, empiezan a hablar de nosotros, los mayores. Varios ejemplos ... de esa nueva tendencia los vimos reflejados en los medios de comunicación que se dedican a informar de los distintos actos que se desarrollaron en la Feria de Muestras, recientemente clausurada.

Top 50
  1. 1 Asturias, asedidada por el fuego de oriente a occidente: desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  2. 2 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  3. 3 La noche en la que llovió ceniza en Asturias
  4. 4 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  5. 5 Asturias, con ocho fuegos activos, lucha por salvar sus entornos naturales
  6. 6 El fuego obliga a cortar carreteras secundarias en Asturias
  7. 7

    La defensa del joven acusado de violación durante la Semana Grande de Gijón afirma que «no hay pruebas objetivas»
  8. 8 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  9. 9 «Si las llamas llegan a la Pornacal, adiós», dicen los vecinos de Villar de Vildas, en Somiedo
  10. 10

    El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

