Hablan de nosotros

Tímidamente, muy tímidamente, tanto políticos como empresarios y otros colectivos sociales empiezan a tenernos en cuenta, empiezan a hablar de nosotros, los mayores. Varios ejemplos ... de esa nueva tendencia los vimos reflejados en los medios de comunicación que se dedican a informar de los distintos actos que se desarrollaron en la Feria de Muestras, recientemente clausurada.

Así, con motivo de la celebración en ese marco del Centenario del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias, se celebraron distintos actos centrados en garantizar el futuro del sistema público de pensiones. También se aprovechó la ocasión para firmar un interesante acuerdo entre representantes del Colegio y la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, para crear un grupo de trabajo permanente que colaborará en el diseño de las nuevas reformas en el sistema de pensiones, que entre otras cosas permitiría compatibilizar trabajo y pensión en condiciones menos restrictivas que las actuales. Una propuesta que hará más sostenible el sistema, a la vez que intentara no perder el «talento sénior», ese enorme caudal de experiencia vital que acumulamos, nosotros, los mayores.

También a principios de 2.023, nosotros los mayores, éramos el objetivo central del proyecto, «Laboratorio para la Creación de un Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo» (CECOET) creado por las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés. Y no es que nos vean con buenos ojos, es que nos ven con ojos de empresarios que huelen que nos hemos convertido, no en un oscuro objeto de deseo, nos hemos convertido en un objetivo de negocio. También es justo reconocer la aportación que hacen al sector utilizando las nuevas tecnologías para mejorar nuestro bienestar.

CECOET estos días es noticia de nuevo, ya que la que fue Consejera de Servicios Sociales y actualmente Senadora en representación autonómica, Melania Álvarez, dejará la política activa para ponerse al frente del ente empresarial creado por las cámaras de comercio. No sé si el paso atrás lo da por caer en desgracia, políticamente hablando o porque la puerta giratoria que se le abre es suficientemente atractiva para su futuro. La parte positiva es que conoce bien a fondo los problemas sociales ligados al envejecimiento en Asturias y la menos positiva son las sospechas que genera que fiche por un ente que ella impulsó siendo Consejera y que hasta la fecha contó con más de 4 M. de euros en subvenciones públicas del Gobierno del Principado. Ya en 2.023 la Sindicatura de Cuentas criticaba el uso abusivo de dichas subvenciones nominativas.

Independientemente de la polémica creada con su decisión yo espero que la colaboración público-privada en el ámbito de los cuidados de mayores y en las políticas sociales que favorezcan el llamado envejecimiento activo, sean positivas para nosotros.

En uno de los últimos actos de Melania Álvarez como Consejera de Servicios Sociales, presentó un ambicioso proyecto para dignificar y humanizar las residencias de mayores con un presupuesto superior a los 50 M. € y la creación de más de 12.000 puestos de trabajo. Seguimos reclamando esa humanización de las residencias. No nos queda nada. La actual Consejera, Del Arco, en la Feria de Muestras manifestó: «Estamos estudiando las necesidades de empleo que tiene el sector socio-sanitario, sobre todo en el cuidado de las personas mayores o con dependencia y paralelamente radiografiar a los perceptores de ayudas sociales para ofrecerles formación para su reincorporación laboral». En qué quedamos, no estábamos ya radiografiados. Seguimos mareando la perdiz con estudios, informes.

Y sigo con propuestas que de una manera u otra nos afectan, a nosotros, los mayores, como es el fenómeno de la soledad no deseada. La Fundación La Caixa y la Universidad de Vic han puesto en marcha una formación online, pionera en España, la Atención a personas en situación de Soledad, con el objetivo de formar a profesionales especialistas en atención a mayores.

Considero, desde mi punto de vista, muy interesante la iniciativa, enfocar las soluciones preventivas de la soledad con criterios profesionales.

Sinceramente creo, que nosotros, los mayores, tenemos que hacernos oír, nadie nos va a regalar nada, el envejecimiento activo y saludable es un derecho que tenemos que reivindicar, demandando el desarrollo de las políticas sociales necesarias para un buen y sano envejecimiento. Nos lo merecemos.