Los incendios de la discordia

Constantino Álvarez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Cuando todavía media España huele a humo por la oleada de incendios que calcinaron los montes de Extremadura, Castilla León, Galicia y Asturias principalmente, nuestros ... políticos, de uno u otro signo, demuestran estar en otra galaxia, 'que si son galgos, que si son podencos'. Que si son los pirómanos, que si son los efectos del cambio climático, planteamientos un tanto simplistas que evidencian con sus afirmaciones un profundo desconocimiento de la España rural.

Espacios grises

