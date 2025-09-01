Los incendios de la discordia

Cuando todavía media España huele a humo por la oleada de incendios que calcinaron los montes de Extremadura, Castilla León, Galicia y Asturias principalmente, nuestros ... políticos, de uno u otro signo, demuestran estar en otra galaxia, 'que si son galgos, que si son podencos'. Que si son los pirómanos, que si son los efectos del cambio climático, planteamientos un tanto simplistas que evidencian con sus afirmaciones un profundo desconocimiento de la España rural.

Desde mi experiencia en el mundo rural, reconozco que sí existen pirómanos, siempre existieron, pero no por ello se puede estigmatizar a todos los ganaderos y también es evidente que el cambio climático está alterando la realidad medioambiental. Pero la tozuda realidad que más afecta a la situación que viven nuestros montes, es el abandono del campo. Hace ya años que desde las organizaciones agrarias vienen denunciando el desmantelamiento del mundo rural.

Aquel modelo territorial, tipo mosaico, que consistía en aprovechar los terrenos más cercanos a la aldea como huertas para el autoconsumo, patatas, berzas, lechugas. A continuación estaban las praderías, bien para pastoreo o para siega y quedaba lo más lejano y agreste para monte. Con la desaparición de los paisanos, el monte y sobre todo la maleza, fueron ganando terreno, invadiendo lo que antaño fueron verdes praderías o fértiles huertas, llenando el horizonte de brezos rebollas, hartos.

Nuestra incorporación a la Unión Europea, nos trajo sin duda muchas cosas positivas, pero también mucho cambio legislativo con demasiada burocracia, restricciones y prohibiciones qué, según los ganaderos, empujan a que cada día cierren en España tres ganaderías de leche. Por otro lado las decisiones tomadas en materia medioambiental en demasiadas ocasiones no guardan un equilibrio con la actividad agrícola y ganadera. El aumento de los espacios protegidos, Parques Nacionales o Reservas de la Biosfera también limita la actividad y si además añadimos el proteccionismo a determinadas especies incompatibles con la ganadería, no me extraña que los paisanos manifiesten, 'o el lobo o el ganao, los dos juntos imposible'.

Ese abandono del monte ha creado el caldo de cultivo necesario para que cuando se dan las circunstancias que los técnicos definen como '30-30-30', temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 km y un grado de humedad inferior al 30%, hace que no se necesite gasolina.

Además del abandono del campo, de los pirómanos, del cambio climático, hay otro elemento que tiene mucha responsabilidad en lo que está pasando, nuestra clase política, que sinceramente deja mucho que desear, no aportan ni una sola propuesta. Lo único que les hemos escuchado estos días es el rifirrafe de si la culpa era de la autonomía o del estado. Señores políticos, póngase de acuerdo, de momento de manera inmediata tramiten ayudas a los ganaderos, que las vacas también comen todos los días. Piensen un poco en planes de prevención, permitan abrir pistas forestales, construir cortafuegos, quemas controladas y descarten seguir con la política de la amenaza, las prohibiciones y las multas.

No estaría mal que desde el Principado y desde los Ayuntamientos afectados cumpliesen con la normativa que regula los montes vecinales, permitiendo que sus legítimos dueños, los vecinos, participen en su gestión y como no en el reparto de los beneficios. En Asturias tenemos 77 manchas forestales declaradas como montes vecinales que suman casi 25.000 hectáreas. A unos cientos de kilómetros de aquí, a la sombra de la Sierra de La Demanda, entre Burgos y Soria, encontramos el mayor pinar de Europa, que es un buen ejemplo de gestión forestal, creando empleo y riqueza desde el siglo XVI entre los vecinos de 36 pueblos de la comarca y eso explica que en Soria apenas tengan incendios

Con la que está cayendo, me viene a la memoria una propuesta que en su día puso sobre la mesa el ex consejero de agricultura del Gobierno del Principado, Jesús Arango, buen conocedor del mundo rural asturiano, que planteaba cobrar por las visitas turísticas a los espacios protegidos y destinar esos ingresos a conservación y mantenimiento del monte. Es posible que toque abrir el debate con la propuesta.

Termino reconociendo mi pesimismo, es muy difícil la incorporación de jóvenes al campo. Es impensable que se dé un mínimo de consenso político y los vecinos seguirán reclamando el uso de los montes vecinales.

Así que el próximo verano, o primero, con los vientos del sur, el aire de les castañes, se repetirán las condiciones 30-30-30 y seguiremos viendo y oliendo el humo de los incendios.