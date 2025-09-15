El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El nuevo curso político

Constantino Álvarez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00

Superado el ecuador del mandato, la corporación avilesina afronta un nuevo curso y claro, toca, desde hacer balance de los proyectos ya realizados, a poner ... encima de la mesa nuevas actuaciones. Al portavoz socialista, Manuel Campa, que asume el principal protagonismo como representante del gobierno local, se le escapa una pequeña sonrisa de satisfacción cuando analiza las principales actuaciones realizadas en los dos años largos de mandato y no le falta razón. Ya podemos contemplar la recuperación de la muralla medieval y en el barrio de «El Tocote», los edificios rodeados de andamios demuestran que las obras de rehabilitación ya llevan meses en marcha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  3. 3

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  4. 4

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  5. 5 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  6. 6

    «Decidir salir de Gaza fue lo más difícil de nuestras vidas»
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos
  9. 9 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  10. 10 «Para Canal, Gijón era lo más importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El nuevo curso político