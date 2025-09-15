El nuevo curso político

Superado el ecuador del mandato, la corporación avilesina afronta un nuevo curso y claro, toca, desde hacer balance de los proyectos ya realizados, a poner ... encima de la mesa nuevas actuaciones. Al portavoz socialista, Manuel Campa, que asume el principal protagonismo como representante del gobierno local, se le escapa una pequeña sonrisa de satisfacción cuando analiza las principales actuaciones realizadas en los dos años largos de mandato y no le falta razón. Ya podemos contemplar la recuperación de la muralla medieval y en el barrio de «El Tocote», los edificios rodeados de andamios demuestran que las obras de rehabilitación ya llevan meses en marcha.

Y como al gobierno le toca presumir, el pasado agosto invitaron al ministro de Industria y Turismo, Jordi Herreu, que para eso colaboró en la financiación a través del Plan de Sostenibilidad Turística, a contemplar como avanzaban las obras de la muralla. Unos meses antes, también se dejó caer por la villa avilesina la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodriguez, para poner como ejemplo de buena gestión de fondos europeos la reurbanización de dicho barrio.

Pero no todo son rosas en el desarrollo del mandato, también encontramos alguna que otra espina. Los socios de gobierno, el PSOE y lo que queda de la dinamitada coalición «Cambia Avilés», reconocen que las políticas de vivienda no están dando respuesta al grave problema de acceso a la vivienda, tanto por compra como en alquiler. Las propuestas que plantean, como la actuación sobre el edificio de los maestros de Versalles o el que hace esquina entre Cervantes y Gutiérrez Herrero, desde mi punto de vista va a ser una solución a muy largo plazo. Las viviendas de los maestros en La Luz, desde que se presentó el proyecto hasta que se entregaron las llaves, pasaron dos mandatos, nada menos que unos ocho años. Así no se soluciona el problema de la vivienda.

Otro de los problemas con el que se pueden encontrar los socios de gobierno es que los chicos de Podemos, que ya no son amigos y por tanto pueden vender muy cara su piel en las próximas negociaciones, tanto de la política fiscal como de los futuros presupuestos. Y sin presupuestos difícilmente se pueden cofinanciar las actuaciones que dependen de fondos europeos. Tampoco veo a los concejales de Podemos, desde la bancada de la oposición plantearse subidas del agua superiores al 3% o las tasas deportivas. Pero igual me dan la sorpresa y me equivoco.

El resto de la oposición se ha identificado con el «Mopongo», votar que no a todo lo que se mueve en los plenos municipales. Echo de menos planteamientos atractivos con los que nos podamos ilusionar los avilesinos. Una vez más se cumple el dicho popular de que «no se pueden pedir peras al olmo»

Una de esas propuestas que se airean todos los años y que se considera estratégica para el futuro de Avilés, el soterramiento de las vías, se llevó un buen jarro de agua fría. Hace un par de semanas el ministro de transportes, Oscar Puente, en una de sus últimas comparecencias en el Congreso enfrió con sus declaraciones los planes de futuro de todos los proyectos de eliminación de vías que se encuentran en lista de espera como el de Avilés. Algunas de las perlas que soltó nos advierten, por un lado, que los técnicos del ministerio afirman que los soterramientos no son seguros y por otro lado, dichos proyectos necesitaban cuando se diseñaron una partida presupuestaria de 46.000 M€, que actualizados, hoy serían unos 80.000 M€. Las palabras del ministro: «Díganme ustedes como lo hacemos», no dejan ninguna duda de que el soterramiento de las vías a su paso por la trama urbana avilesina, de momento, queda «pa prao» por mucho que nos repita la alcaldesa cada vez que toca el tema, «seguimos trabajando»

Una última reflexión sobre una noticia de actualidad, el «colapso eléctrico». El presidente asturiano, Adrian Barbón, nos avisa, «si no hay garantía de suministro eléctrico, peligran los proyectos estratégicos diseñados para Asturias. Pero cuando una ex ministra, hoy perdida por la Comisión Europea, desmantelaba nuestra térmicas, permaneció mudo, viendo como se convertían en un montón de chatarra las centrales de Soto de la Barca, Tineo a las que se sumarían Lada y la des carbonización de Aboño.

De esos polvos estos lodos…