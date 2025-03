Queda mucho para el 27

El año 27 del siglo pasado dio nombre a un colectivo formado por escritores y poetas, 'La Generación del 27', liderados por Pedro Salinas y ... como homenaje a Luis de Góngora donde surgió un movimiento poético, entre ellos destacaban nombres tan conocidos como García-Lorca, Alberti o Vicente Alexandre.

Pues un siglo después vuelve a destacar el 27, pero en esta ocasión por otro motivo, el próximo 2027 de nuevo estaremos convocados a las urnas para elegir a nuestros concejales y ellos a su vez elegirán a la alcaldesa o alcalde. En este último Pleno los concejales de Podemos que formaban parte del grupo político Cambia Avilés y que saltó por los aires recientemente, demostraron que ya no son amigos de los del gobierno y ya enseñaron la patita con una tímida abstención, irrelevante, pero que el equipo de Mariví debe considerar como un aviso para navegantes, por el daño que pueden hacer con sus votos, inclinando las mayorías en una dirección o en otra, hoy voto con el gobierno y mañana con la oposición. También en el último debate plenario quedó en evidencia las profundas diferencias entre los que fueron socios de coalición, por un lado, Medina (IU) calificando de desastrosa la gestión de su compañera, S. Retuerto, en festejos, y por otro lado, ella defendiéndose, calificando a sus ex compañeros de «auténticos matones».

Como decía al principio, queda mucho para el 2027, en concreto para el último domingo de mayo, día de las elecciones y me temo que algunos temas conflictivos quedarán ya en el cajón de algún despacho esperando mejores tiempos. Es lo que pasa cuando los acuerdos políticos están cogidos con alfileres.

Esta crisis política le llega al equipo de gobierno liderado por Mariví Monteserín en un momento dulce, solo falta darse un paseo por la ciudad para casi encontrarte con una obra en cada esquina, algunas ya finalizando, otras a punto de comenzar, como la que empezó a dar sus primeros pasos esta semana, la recuperación de un tramo de la muralla, lo que sin duda se va a convertir en buen escaparate turístico para Avilés. Hace unos días visito la ciudad la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para hacer un seguimiento de dos importantes actuaciones que cuentan con financiación de su ministerio, provenientes de Fondos Europeos. Giró una visita al antiguo edificio de correos, a punto de finalizar su rehabilitación para convertirse en la nueva sede del Conservatorio Julián Orbón. Más tarde se acercó al barrio de San José Artesano, conocido popularmente como El Tocote, donde recientemente comenzaron obras de reurbanización y mejora que superan los 5 millones de inversión, para actuar sobre las fachadas y mejorar la eficiencia energética, cambiando ventanas, instalando ascensores y reurbanizando la zona.

No lejos de este barrio, en terrenos de la Grandiella cercanos a la glorieta de Buenavista se está habilitando espacio para más de un centenar de plazas de aparcamiento. Unos los verán bien, otro dirán que quedan muy lejos. Tenemos que sumar también el lavado de cara en el barrio de El Nodo, con el asfaltado de sus calles. Una pena que al concejal no le sobraron media docena de carretilladas de aglomerado para algunas zonas de Heros bastante deterioradas. Para otra vez será, no perdamos la esperanza.

A pesar del momento dulce, por la gran cantidad de obras en marcha y por contar con los presupuestos más elevados de la historia municipal, sería un tanto arriesgado vender la piel del oso antes de tiempo, queda mucho para el 27 y la ruptura de la coalición de gobierno puede pasar factura. Atentos a lo que pueda pasar, no me extrañaría nada que nos dieran alguna sorpresa.

Otra sorpresa que no hay que descartar es la que vaticinan algunos politólogos, la posibilidad de un adelanto electoral y un cambio relevante en el gobierno de España. Lo que no hace falta ser politólogo ni adivino es para afirmar que vivimos unos momentos de gran incertidumbre, la tormentosa forma de gobernar de Trump, la amenaza de Putin, los líos judiciales de Sánchez. Así que se admiten apuestas. Lo dicho, queda mucho para el 27 y espero que no nos den más sorpresas.