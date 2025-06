A finales de junio de 2023, hace ahora dos años, se ponía en marcha el nuevo equipo del gobierno municipal con Mariví Monteserín como alcaldesa. ... Sumaban 13 concejales, frente a 12 en la oposición. El acuerdo de gobierno logrado recayó en 9 concejales del PSOE y 4 de la coalición Cambia Avilés, formada por dos concejales de IU y otros dos de Podemos.

Como es tradición, se hicieron la correspondiente foto de rigor. Hoy, dos años después, la foto ya no nos sirve. En los primeros meses de este año la 'coalición' salto por los aires. Los representantes de IU consideraron que se encontraban más cómodos en el gobierno, mientras que sus compañeros de Podemos fueron expulsados y pasaron a formar parte de la bancada de la oposición. ¿En qué situación quedó Cambia Avilés? En el limbo, ni ellos mismos lo saben.

Pues bien, dos años después, toca hacer balance y del descalabro gubernamental los chicos del gobierno ni se acordaron y la cosa tiene miga y su importancia, han pasado de 13 a 11 concejales y eso significa no tener mayoría absoluta en los plenos. Temas como los presupuestos o una revisión del planeamiento, toca negociarlos a cara de perro con unos excompañeros que no marcharon del gobierno por las buenas. Fueron invitados, entre insultos, a abandonar el gobierno, principalmente por «el desbarajuste de festejos».

Hace un año, los socios de gobierno, destacaban en su balance, el modelo industrial de Avilés, que hoy no pasa por sus mejores momentos, entre otras causas por la paralización de las grandes inversiones de Arcelor, Fertiberia o Windar. También presumían de los avances en la eliminación de la barrera ferroviaria o la ronda norte. La verdad es que un año después, está todo igual que estaba, nada de nada. Y pensar que hace más de 25 años, el Gobierno de Sergio Marqués encargó el primer proyecto de soterramiento. Y a seguir esperando. Y también a seguir esperando por la Manzana del Talento y el Emprendimiento en Valliniello o el proyecto intergeneracional de 'Los 7 enanitos'. No perdamos la esperanza.

Quedan muchas promesas por cumplir, claro que sí, pero también es justo reconocer que en estos momentos en Avilés se están desarrollando actuaciones importantes. Uno de los proyectos de reurbanización de barrios más relevantes de España se está ejecutando en el barrio avilesino del 'Tocote' y en pocos meses podremos contemplar la recuperación de la muralla, también en fase de ejecución.

A la hora de hacer balance de lo que va de mandato, no comparto la euforia del gobierno con el 'todo va bien' y en los próximos años 'aún mejor'. Ni tampoco el derrotismo pesimista del 'Avilés está triste' porque el gobierno hace poco y mal. Me quedo con lo de la botella medio llena o medio vacía, queda mucho por hacer, el propio gobierno reconoce en su análisis que en el futuro se tienen que volcar en los barrios y en vivienda. En el fondo reconocen que tanto en vivienda como en los barrios no llegan al aprobado. Espero que la anunciada actuación en La Carriona no quede en un brindis al sol y que en el próximo balance ya tengamos propuestas concretas encima de la mesa. Por otro lado el encarecimiento de los alquileres y la compra de vivienda no se resuelve declarando 'zonas tensionadas'. Es urgente que nuestros representantes municipales se pongan a trabajar en la revisión del planeamiento urbanístico, para crear bolsas de suelo asequible donde construir vivienda nueva que frene la escalada de precios.

Otro de los objetivos que se marca, para lo que queda de mandato, el socio de gobierno, IU, es la re municipalización de servicios. No entiendo que por un lado se apueste por rescatar servicios municipales privatizados y por otro se sienten cómodamente en el Consejo de Aguas de Avilés. Recuerdo la intensa campaña que hicieron recogiendo miles de firmas en contra de la privatización. Sorpresas te da la vida.

Termino con una preocupación sobre la implantación de la Universidad Nebrija en nuestra ciudad. Espero que los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de poner palos en la rueda a las universidades privadas, a las que llama chiringuitos, no nos afecte. La verdad es que en estos días el Gobierno de Sánchez bastante tiene con pensar como sale del monumental lío en el que está metido.

Como en todo balance, la botella siempre la podremos ver medio llena o medio vacía.