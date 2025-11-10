Toca hablar de impuestos

Es un tema clásico en todos los Ayuntamientos que con la llegada del otoño, último trimestre del año, se debatan y aprueben las ordenanzas fiscales ... que garantizan los ingresos necesarios para la sostenibilidad de los servicios municipales, como la iluminación de las calles, la limpieza, la recogida de basuras, el suministro de agua, el mantenimiento de parques y jardines, etc.

Muchos de esos servicios en los últimos años se han privatizado, regulando su funcionamiento y su coste con lo estipulado en los contratos firmados. En el Ayuntamiento de Avilés, por regla general se utiliza el Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de agosto como referencia para actualizar dichos costes y por tanto, cada año también toca actualizar la correspondiente ordenanza que regula el servicio.

En el Pleno celebrado hace unos días para aprobar los impuestos, desde mi punto de vista, se vivió una situación sorprendente. Los antiguos socios de gobierno, los concejales de Podemos, sacaron la daga vengativa y escenificaron su cabreo con el gobierno, votando que no a la subida del agua. Al sumarse a ellos la bancada de PP y Vox, la propuesta no salió adelante. A mi casi me sorprende más la aptitud del PP y no por unir sus votos a los de Podemos. Creo que un partido serio que aspira a ganarse la confianza de los avilesinos, para convertirse en alternativa de gobierno, más que por méritos propios, por desgaste del adversario sometido a innumerables causas judiciales, debe garantizarnos que figura en su hoja de ruta cumplir con los contratos firmados. Genera una enorme inseguridad jurídica que unos cuantos concejales se pongan de acuerdo y decidan que este año no se sube el agua y el próximo, ya veremos. ¿Quién va a firmar contratos con el Ayuntamiento con ese panorama?

Si la oposición considera que el agua en Avilés es muy cara o carísima, lo razonable es que defiendan rescatar el servicio, iniciativa que solo plantea un pequeño problema, hay que indemnizar a la empresa por los años que quedan de contrato y además se debe garantizar a los avilesinos que desde el Ayuntamiento se puede gestionar el servicio mejor y con el agua mucho más barata. Por cierto la subida la vamos a pagar si o si, porque lo reconsidera el Pleno o porque lo impone un juez.

Hablando de impuestos, hace unos días el dueño de Mercadona, declaró en el último congreso de AECOC, empresas ligadas a la cadena alimentaria, sentirse orgulloso de ser empresario, de ganar dinero y de pagar impuestos. También en el mismo acto, lamentó como se gestionan sus impuestos y que estos crezcan por encima de la renta de las familias, mermando su poder adquisitivo.

Yo suscribo ese planteamiento, estoy de acuerdo en pagar mis impuestos, pero está claro que no se gestionan de la mejor manera posible. Vemos como se gasta frívolamente en mamandurrias, chuminadas, asesores y chiringuitos. Mientras las residencias de mayores o la Ley de Dependencia con lista de espera y lo de la vivienda cada día peor. Según un reciente estudio, Asturias está en la parte alta de la tabla, al ser la segunda comunidad autónoma con el IRPF más alto, lo que hace, a criterio de las organizaciones empresariales, que seamos poco atractivos para captar nuevas inversiones. Una de las soluciones que plantean algunos economistas para disminuir la presión fiscal pasa por aplicar la deflactación al IRPF, que no es otra cosa que ajustar los limites de los tramos salariales al ritmo de la inflación. Para que nos entendamos, a veces con una subida mínima del sueldo saltamos al tramo superior fijado por hacienda y nos aplican una deducción mayor, pasando a cobrar casi menos que antes.

Por cierto, siguiendo con impuestos, a la concejala de Hacienda la vimos hace unos días, muy sonriente, informarnos que al Ayuntamiento avilesino le había tocado la lotería, en forma de un ingreso extra de 5,1 M. € provenientes de los mayores ingresos de los tributos del Estado y dejo caer a modo de sugerencia si de ese dinero, que no se contaba con él, da para incrementar las bonificaciones fiscales a las familias más vulnerables. Quiero recordar que Avilés fue uno de los municipios pioneros en España en aplicar el llamado IBI Social. Dejo ahí la sugerencia, justo el día en el que se publica que Asturias tiene 18.000 hogares con todos sus miembros en el paro, 1.200 más que hace un año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Casi na…