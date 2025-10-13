El pasado 1 de octubre, fecha que figura en el calendario como el 'Día Mundial de las Personas Mayores,' se celebró en el Centro Niemeyer ... el IX Foro Internacional 'Vivir Más, Vivir Mejor'. Fue una positiva e intensa jornada donde se abordaron interesantes temas, ligados directamente con lo que podemos definir como políticas de las personas mayores. A través de diferentes ponencias y mesas redondas se debatió sobre el envejecimiento en nuestra sociedad. Se habló del enfoque que se da desde la Convención Internacional de Naciones Unidas a los derechos de las personas mayores, con un análisis especifico de la Cobertura Sanitaria Universal.

La primera ponencia, para abrir boca, no defraudó a nadie. María Ángeles Duran, catedrática de Sociología, doctora en Ciencias Políticas y Económicas e investigadora, a lo que yo añado, excelente comunicadora, que nos habló de un nuevo concepto, el que ella define como 'la era del cuidatoriado'. Hace ya unos siglos vivimos la era del campesinado, a la que más recientemente siguió la del proletariado y ahora según la doctora, estamos entrando en la del 'cuidatoriado', entre otras causas por el gran envejecimiento de la sociedad europea, más acusado en Asturias y en nuestra ciudad. Avilés es un claro ejemplo de ciudad envejecida, donde en muy pocos años, uno de cada tres avilesinos tendrá más de 65 años.

Muy interesante esta charla y como no permitieron preguntas, en el descanso de la pausa-café le pregunté si teníamos que estar preocupados por el futuro de las pensiones y me contestó de manera clara y firme: «Sinceramente sí». Me explicó que como existe un desajuste en las pensiones que se compensa con lo que sale de los impuestos y la clase política, de cualquier signo, tiene pánico a subir los impuestos, pues claro que tenemos un problema por el que preocuparnos.

De la siguiente mesa redonda destaco la intervención de Nena Georgantzi, Directora de Derechos Humanos en AGE Platform Europe, que desgrano sus trabajos sobre el edadismo, causante de una clara desigualdad que acaba invisibilizando los derechos de las personas de edad avanzada. Sobre este tema reconocía que aún queda mucha tarea pendiente.

A continuación pasamos a temas más cercanos, 'El Impacto de las Políticas Públicas en las Personas Mayores en Asturias', donde la directora de Servicios Sociales en el Principado, Paula Álvarez, defendió con energía las iniciativas que desarrolla la consejería que representa, relacionadas con las personas mayores. Reconociendo ligeras mejorías en su funcionamiento, es evidente que no llegan al aprobado, y a los hechos me remito. En esta ocasión si pude preguntar qué medidas se iban a desarrollar para mejorar las ayudas a la dependencia.

Hace unas semanas, el sindicato CC OO reclamaba al Principado que aumentara los recursos para agilizar el acceso al sistema de atención a la dependencia, ya que según el Observatorio Social de las Personas Mayores, en 2024 más de 9.200 asturianos esperaban la valoración de su grado de dependencia. Según sus datos la espera media alcanza los 343 días para recibir la prestación. En mis preguntas, añadí también la larga espera por una plaza en una residencia de mayores. Más de 3.600 asturianos, de los que cerca de 400 son de Avilés llevan tiempo esperando por una plaza. La directora reconoció el problema, que según ella va ligado al alto envejecimiento de Asturias. Considera que las recientes incorporaciones de personal van a dar una mejoría al sistema, así como lograr una mejor optimización en la forma de trabajar las personas encargadas de evaluar el grado de dependencia.

Espero que pronto veamos una disminución de las listas de espera. De poco sirve debatir sobre los derechos de los mayores y sobre edadismo si después la sociedad fracasa en lo más básico y necesario, cuidar a quien lo necesita o facilitar una plaza en una residencia, es cuestión de dignidad humana.

Coincidiendo con el IX Foro Internacional 'Vivir Más, Vivir Mejor', el Ayuntamiento de Avilés celebró la Semana de las Personas Mayores. Quiero destacar dos iniciativas positivas, la primera fue el reconocimiento que se hizo a los mayores avilesinos, colocando en el parque de Las Meanas un monolito con una placa conmemorativa y la plantación de un árbol, un tejo, como ejemplo de longevidad. La segunda iniciativa a destacar y que me parece también muy positiva, fue invitar a los usuarios de la residencia de mayores de El Nodo a participar, primero en una visita guiada al Ayuntamiento y posteriormente me fue muy grato acompañarlos en una amena visita virtual a Montevideo y Buenos Aires, que finalizó con degustación de mate, bebida típica argentina y también algunos de los residentes se animaron a dar unos pasos bailando tangos. Espero que esta iniciativa se incorpore como fija en el programa de las próximas ediciones. Somos mayores, pero no somos un mueble o un jarrón que se aparca en una esquina.