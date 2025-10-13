El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Vivir más, vivir mejor

Constantino Álvarez

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El pasado 1 de octubre, fecha que figura en el calendario como el 'Día Mundial de las Personas Mayores,' se celebró en el Centro Niemeyer ... el IX Foro Internacional 'Vivir Más, Vivir Mejor'. Fue una positiva e intensa jornada donde se abordaron interesantes temas, ligados directamente con lo que podemos definir como políticas de las personas mayores. A través de diferentes ponencias y mesas redondas se debatió sobre el envejecimiento en nuestra sociedad. Se habló del enfoque que se da desde la Convención Internacional de Naciones Unidas a los derechos de las personas mayores, con un análisis especifico de la Cobertura Sanitaria Universal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  4. 4 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  5. 5 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  6. 6

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  7. 7 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  10. 10 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vivir más, vivir mejor