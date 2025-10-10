El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Con Foro, no hay vivienda

Constantino Vaquero

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

El pasado 3 de octubre visitó Gijón la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Estuvo en la obra de Peritos e inauguró la ... Escuela de Otoño, que sobre vivienda y con el título 'Derecho a Vivir Aquí', organizó el Grupo Municipal Socialista de Gijón. La vivienda y el empleo son la prioridad número uno de los socialistas porque son los elementos que articulan cualquier proyecto de vida personal y concretamente, la vivienda, la principal preocupación de todos los ciudadanos en un contexto de alza continua de los precios en compra y en alquiler.

