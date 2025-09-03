Desde las asociaciones profesionales de arte contemporáneo nos sumamos a las voces que denuncian la pretendida intención del Ayuntamiento de Gijón de cerrar el Museo ... Piñole en su actual emplazamiento de la plaza de Europa y sustituir por otra la actividad que se viene desarrollando en el edificio, que será suspendida indefinidamente hasta la apertura de Tabacalera.

Cerrar un museo y por tiempo indefinido es siempre una grave decisión, que además incumple la voluntad de la viuda del pintor, que cedió las obras dentro de unas condiciones concretas bien asentadas en la sede actual, un chalet singular, concebido por el arquitecto Manuel García de la Cruz. La figura de Nicanor Piñole (Gijón, 1878-1978), pintor imprescindible en la renovación artística asturiana de la primera mitad del siglo XX, bien merecía una ubicación diferenciada en la ciudad, que se fijó con la inauguración de su museo en 1991.

Evacuar su contenido y reformar el edificio para dedicarlo a otros usos, por una importante cantidad de euros, es un coste innecesario pues las dependencias que se quieren albergar pueden hacerlo en cualquier otro espacio y por menos dinero, al no tener que transformar las dependencias del museo adaptándolas a sus necesidades, destrozando su acondicionamiento actual.

Aunque la obra de Nicanor Piñole se traslade a Tabacalera, no se sabe bien cuándo abrirá este nuevo equipamiento y podría suponer la desaparición pública durante años de la obra donada. En vez de eliminar un museo ya consolidado, las autoridades municipales deberían aplicarse mejor en la rehabilitación de la obra de artistas lo mismo vivos que ya fallecidos, facilitando espacios para legados como los que venimos reclamando las asociaciones profesionales desde hace años, sin ningún éxito.

El Museo Nicanor Piñole acoge además interesantes exposiciones temporales, que también desaparecerían con el cierre y cambio de uso. No podemos permitirnos esta pérdida para las artes visuales, que con este tipo de actuaciones agrava más su precaria situación, por lo que apelamos a la sociedad gijonesa y asturiana a defender el espacio y la obra de Nicanor Piñole.