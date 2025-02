Cuando uno no convence al otro, y viceversa

Comenta Compartir

Tanto en la previa como una vez finalizada la verbena de Vallecas el punto de mira del oviedismo estaba en la renovación de Ziganda. Siempre respetuoso, pero sin morderse la lengua, ha invitado al club a mover ficha en su relación contractual y ha ido ... más allá: ha señalado la necesidad del club de dar un paso adelante para evitar sufrimientos. La continuidad podría hacerse oficial en los próximos días, y es algo que me choca bastante. No tanto por las prestaciones del técnico durante este tiempo, como por la relación que se le presupone con la dirección deportiva tras sus apariciones en rueda de prensa. Da la sensación de que al uno no le convence el otro, y viceversa. Supongo que es lo que pasa cuando desde los despachos empeoran tu plantilla respecto al año anterior, acumulan 4 bajas en enero del mercado estival, y la única incorporación de invierno, no ha mejorado lo existente.

Posiblemente desde el club, puedan tener motivos para hacer esperar al técnico. Seguro que con público, la música de viento hubiese sido protagonista (con lo que ello conlleva). Y me cuesta horrores creer que con una plantilla mejor, Ziganda nos lleve al nivel superior de ser más protagonistas con balón (que es lo que te lleva a arriba). Sea como sea, estoy de acuerdo con el técnico en lo de los pasos adelante por parte del club. Pero es importante saber donde se pisa, y no como los dos últimos años, que parecemos el chino cudeiro pasando por las «zamburguesas» en busca del Castillo de Takeshi.

