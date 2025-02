Convicción y liderazgo

La abstención tremenda por efecto del coronavirus ha sido un factor añadido, pero la epidemia es para todos igual, por lo que no debería servir de consuelo político para nadie. Pero sí que explica lo inexplicable en apariencia, esto es, que la CUP gane cinco ... escaños cuando en el ámbito nacionalista solo pierde Junts y solo pierde dos. No es posible, sin el factor abstención, explicar de dónde vienen los otros tres que ganan los antisistema, porque está claro que de Ciudadanos y PP no pueden venir.

En cualquier caso, para entender unos resultados tan lesivos para la derecha catalana y española en general, el análisis necesita ir a lo profundo, a la ideología y al proyecto. El Ciudadanos que conocimos ya no existe. Una máquina trituradora de capital político se lo tragó. La pérdida sufrida en estas elecciones por el partido de Inés Arrimadas es más grave aún que la experimentada por Albert Rivera en 2019. No solo en términos absolutos sino también relativos, ya que Ciudadanos era además el partido con más escaños en el Parlamento catalán. Y de esos escaños el PP no solo no ha catado ninguno sino que incluso ha perdido uno de los cuatro que tenía. Esto quiere decir que todos los escaños perdidos por Ciudadanos han puenteado al PP y se han ido a PSC y a Vox. La mayoría al PSC, por socialdemócratas, que era lo que fue Ciudadanos en su origen catalán, recuerden, antes de que Albert Rivera quisiera hacerse liberal, y otros, por cabreados y ninguneados identitariamente, a Vox.

En el PP y en Ciudadanos sin duda seguirán apelando, para ganar tiempo, a esta coyuntura política tan volátil en que vivimos, donde nada es lo que parece. Pero estos resultados han sido tan contundentes y reveladores que esa excusa no les va a servir ya ni frente a los suyos. La derecha en España necesita de una vez convicciones sólidas y líderes cuajados. Porque ahora ya sabemos que no tiene ni una cosa ni otra. La derecha fue quien construyó el sistema liberal en España, antes incluso de que existieran socialistas o nacionalistas. Pero quienes la dirigen ahora no saben nada de eso. Cómo van a defender el constitucionalismo, como pretenden, si ni siquiera saben lo que es y lo que fue el liberalismo. Menos aún cuando un sector importante, representado ahora por Vox, sigue pensando que se es más español cuanto más se va a contracorriente de los tiempos o incluso cuanto más se elogia la figura de Franco. La actual derecha en España, en general, no tiene cultura política liberal ni conoce lo mejor de su propia historia y así le va.