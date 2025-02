Coronavirus y cortesía

Comenta Compartir

En estos duros tiempos, que algunos llaman 'tiempos interesantes', que nos está tocando vivir, es muy oportuno hablar de la virtud de la cortesía. Adler da de ella un retrato magistral. Hay personas -dice este psicólogo- que se manifiestan siempre alegres, que no van por ... todas partes abatidas e inquietas, que no descargan sus preocupaciones sobre el primero que encuentran: son capaces cuando están en compañía de otras personas de irradiar su alegría y de hacer la vida más bella. Uno se da cuenta de que son buenas no sólo en sus obras, sino también en la manera como se nos acercan, en lo que dicen en el modo de prestar atención a nuestros intereses. Esto mismo revela su aspecto externo, sus vestidos, sus gestos, sus emociones felices, su risa.

¿No necesitamos hoy de este tipo de personas? Recientemente fue internada mi mujer en el Hospital de Begoña. Al expresarle mi gratitud a una sanitaria por su profesionalidad y por su sonrisa, me contestó: cuido a los enfermos como me gustaría que me cuidasen a mi. Esta profesional de la medicina practicaba el bimilenario mandato de Cristo. Trato de no alargarme y por eso cierro esta carta extractando unas palabras del papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti: hoy no suele haber tiempo para decir «permiso», «perdón», «gracias». Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que regala una sonrisa, para decir una palabra que estimule en medio de tanta indiferencia. A mí me ha impresionado mucho leer que Dios es el señor de la cortesía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión