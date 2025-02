Cortó excesivamente el juego

Dirigió el partido el colegiado Hernández Maeso, nacido en Bruselas, pero que pertenece al Colegio Extremeño. Está en su primera temporada en la categoría de Plata. Su labor no tuvo incidencia tanto en el desarrollo del juego como en el resultado definitivo.

Quizás, por motivo ... de su juventud y cierta bisoñez en la categoría, hay que achacarle que pita demasiado, cortando el juego de forma excesiva. Optó por no aplicar la ventaja en ningún momento de un encuentro que, ya de por sí, resultó excesivamente embarullado y poco vistoso.

No tuvo incidencia en ninguna fase del encuentro ya que el partido no le ocasionó ninguna complicación ya que ambos contendientes demostraron en todo momento una deportividad exquisita y ello le llevó a sacar una tarjeta a cada equipo, las dos justas. Siendo la más trascendental la que vio Guille Rosas, que le ocasionará cumplir ciclo y perderse el próximo enfrentamiento liguero del Sporting, ante el Fuenlabrada.

La única jugada que reclamó la Unión Deportiva Las Palmas se produjo en el minuto 28 cuando su jugador Sergio seguía con la mirada que había metido un compañero en el área local y éste choca contra Saúl, que estaba parado, cayendo el jugador canario, reclamando falta y por tanto penalti. El colegiado, muy cerca de la jugada, como en el resto del encuento no dudó a la hora de afirmar que no había existido ninguna infracción. En la última jugada del encuentro generó dudas en el cuadro visitante al echar la mano al pinganillo, mientras que comprobaba que no había pasado nada en la última jugada.