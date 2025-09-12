Amores que matan

A Netanyahu y a Putin los he calificado de psicópatas en este mismo espacio y, sin embargo, sospecho que, no ya en su escala doméstica ... próxima, sino incluso en la algo más amplia de las relaciones de media distancia estarán lejos de comportarse como tales. Quienes son capaces de cometer un genocidio contumaz y persistente o invadir, sin previa provocación, un país vecino e iniciar, en la Europa del siglo XXI, una guerra tan trágica como anacrónica, serán seguramente personas convencionalmente educadas y de trato personal homologable. Así pues, cabría preguntarse qué pulsión les lleva a actuar, en su desempeño político, como los psicópatas que han demostrado ser.

Sin salir de lo que consideramos nuestra cultura occidental y en tiempos históricamente no lejanos la religión, la defensa de su ortodoxia o bien la obsesión fanática de su extensión a otras gentes, fue motivo y justificación de iniciativas masivas fecundas en muertes y sufrimiento. La pureza de la raza o el rechazo programado de rasgos físicos o culturas percibidos como ajenos y contaminantes fueron también, hasta ayer mismo, ocasión de persecución y ejercicio de la violencia sobre el diferente. Aquí y ahora la religión y la raza no son ya, al menos explícitamente, razón ni programa para tal clase de atrocidades, algo parece que hemos aprendido en materia de respeto a ese diferente, si bien a un precio tan humanamente antieconómico que no puede dejar de avergonzarnos.

Los genocidas de hoy ya no te matan por un credo o un color de la piel. Sin obviar que en toda masacre hay una componente económica tampoco te matan, al menos en primera instancia, lo que se dice por dinero. Lo que hace de Putin y Netanyahu un par de psicópatas es el presunto amor a todo lo suyo, a su historia, a su patria, a sus ritos y a sus mitos; matan desde una condición que ellos llamarán patriotismo y nosotros nacionalismo a secas, nacionalismo de la peor especie, si es que tal pulsión admite alguna variedad inocua. De todos los pruritos sangrientos del siglo pasado el que mejor ha sobrevivido es el nacionalismo. Las organizaciones supranacionales, la ONU en primer lugar, suponen un lugar de encuentro de las naciones que no ha logrado neutralizar, y apenas mitigar, ese nacionalismo cerrado.

En todo caso conviene matizar: Israel se juega en cada baza nada menos que su supervivencia y ha sido Hamás quien ha iniciado la actual fase de violencia. Lo de Putin es crudo imperialismo nostálgico de la gran y temida URSS.