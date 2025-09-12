El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Amores que matan

Lo que hace de Putin y Netanyahu un par de psicópatas es el presunto amor a todo lo suyo

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

A Netanyahu y a Putin los he calificado de psicópatas en este mismo espacio y, sin embargo, sospecho que, no ya en su escala doméstica ... próxima, sino incluso en la algo más amplia de las relaciones de media distancia estarán lejos de comportarse como tales. Quienes son capaces de cometer un genocidio contumaz y persistente o invadir, sin previa provocación, un país vecino e iniciar, en la Europa del siglo XXI, una guerra tan trágica como anacrónica, serán seguramente personas convencionalmente educadas y de trato personal homologable. Así pues, cabría preguntarse qué pulsión les lleva a actuar, en su desempeño político, como los psicópatas que han demostrado ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  2. 2 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  5. 5 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  6. 6 Detenido por robar a punta de pistola y a plena luz del día en un supermercado de Cancienes
  7. 7

    «Necesito recuperar mi vida», el clamor de un langreano tras 15 meses esperando ser operado
  8. 8

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  9. 9

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  10. 10

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Amores que matan