Disforia de seso

La llamada Ley Trans, aprobada en 2023, trata de garantizar la igualdad y los derechos de las personas con 'disforia de género'. En principio desconozco ... el grado de aplicación que pueda haber tenido esta ley que trata una cuestión humanamente delicada y compleja cuyo contenido de base científica deriva hacia lo social y lo político. Y como el asunto, de entrada, me excede, advierto que lo que sigue es el fruto superficial del desconcierto.

El caso es que hasta hace poco el sexo era una cuestión biológica y la biología una ciencia dura, es decir, una disciplina que permite verificar y, por tanto, afirmar o negar, como la física, casi como las matemáticas. Luego se descubrió el género, que ya no es biología sino otra cosa, más sujeta a sentires y pareceres que a medición verificable. Simplificando, la Ley Trans parece priorizar el género –sociología, sicología, política– sobre el sexo –biología secas– y el sentimiento, o deseo, sobre la constatación. Desde luego no hay por qué cuestionar que un prójimo se sienta lo que quiera. Un individuo, de cualquier sexo, puede sentirse del otro, de un supuesto tercero o de ninguno. Y tiene derecho a que le llamemos Carlos o Carlota o Nadie, según decida. El problema puede empezar cuando ese individuo pretende imponer esa particular visión personal al resto del mundo con todas sus consecuencias, que pueden ser muchas y no todas banales. Añadiendo que la más mínima objeción o reserva a tal pretensión debe ser calificada de 'odio' y, como tal, censurada, reprimida y castigada por ley. Toda discrepancia se atribuirá no a un proceso de debate intelectual o técnico sino a 'odio', prohibido discrepar. Sobrecoge la desenvoltura con que se dispone de algo tan personal e íntimo como el odio ajeno. Además de vulnerable, uno debe de sentirse importante para merecer tanto odio de desconocidos.

Visión individual sobre percepción colectiva, sentimiento sobre constatación. No hay ciencia, por dura que sea, que el sentimiento individual bien empoderado no pueda ablandar. Librémonos de la tiranía de las ciencias y sus verdades constatables y ominosas. Ablandémoslas todas en la lucha final. Con el cerebro ya lo estamos logrando.

En fin, si te interesa el tema, la filosofía que está en la base de esa ley y sus variadas implicaciones, el libro 'Nadie nace en un cuerpo equivocado' de los profesores José Errasti y Marino Pérez Álvarez de la Facultad de Psicología de Oviedo aborda el problema de fondo.