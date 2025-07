Comenta Compartir

No es Cataluña sino el independentismo catalán el que reclama o exige la soberanía fiscal. Y como es habitual la exigencia se produce desde el ... sentimiento de injusticia y abuso histórico por parte de España, dadnos lo que es nuestro, parecen reclamar. El concepto que resume la injusticia y su posible corrección es el de 'ordinalidad'. A ver si lo entendí. Creo que quiere decir que cada comunidad autónoma mantenga, tras la intervención compensatoria del Estado provisor, el mismo puesto en recursos económicos disponibles, per cápita, que tenía antes de la misma. Puede que no esté del todo claro en todos sus extremos. Veamos un caso simple y simplificador. Dos individuos. El primero ingresa cien por su trabajo y paga cuarenta de impuestos. El segundo ingresa cincuenta y paga quince. Tras liquidar impuestos mantienen, en cuanto a dinero disponible, el orden previo, algo elemental. La intervención posterior del Estado tenderá a nivelar la diferencia y, en el proceso económico de garantizar al segundo el disfrute de todos los servicios básicos, éste recibirá una mayor aportación del Estado que el primero. Si, por el contrario, el Estado devolviera en servicios, o en su cuantía económica, más a quien más aporta, ese Estado contribuiría a incrementar, progresiva e indefinidamente, las diferencias sociales. Haría cada vez más ricos a los ricos y cada vez más pobres a los pobres. No tengo muy claro hasta donde pretende llegar el alcance antisocial de la aspiración secesionista.

Si el concepto nuclear de la idea no está del todo claro para quienes no somos Juan Neira, lo que sí está clarísimo es lo muy confuso y muy problemático de su implantación. Jurídicamente tropezará en más de una esquina legal, empezando por la Constitución. Políticamente, tendrá en contra a la masa social de todo el Estado y a sus representantes. Así que conociendo el estilo Sánchez y la libido indepe tiendo a pensar que todo esto empieza y termina necesariamente en un coito de trileros: Sánchez promete, incluso en papel timbrado, lo que sabe que no puede dar y la otra parte, que lo sabe, se conforma con ir acostumbrándonos a todos a conceptos propios de un Estado Libre Asociado, ELA, Tierra Prometida y paraíso de la travesía del desierto indepe, que por algo admite acrónimo de enfermedad temible. Pero nada de todo esto ocurriría si la Constitución y el Régimen consiguiente no hubieran nacido con un lastre estúpido y anacrónico: la excepción vasca y navarra. De aquellos fangos tontorolos estos lodos lamentables.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión