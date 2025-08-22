Españolitos

Será la edad, pero voy notando que pierdo filo en las aristas. La crispación infantiloide que acompaña a la política española, hasta en las desgracias ... colectivas como los actuales incendios, no es que me disguste es que me satura y me aburre. Así, sin mayor premeditación se me escapa la vena conciliadora. Como ejemplo menor y próximo lo de «moritos» del señor arzobispo, de hace unos días, puede entenderse, por qué no, como lo de «españolito que vienes al mundo», algo tirando a cercano y hasta cariñoso, nunca nadie le ha reprochado el diminutivo a don Antonio.

El caso es que España necesita de la inmigración. El mercado laboral necesita encofradores, albañiles de intemperie, agricultores, ganaderos, profesionales de hostelería y de otros tantos oficios menos visibles. A partir de una evolución social que no es buena ni mala, es la que es, los nativos han ido abandonando determinadas ocupaciones pero, hoy por hoy, y hasta donde cabe prever también mañana, estos oficios siguen siendo necesarios.

Alguien puede objetar que si estuvieran bien pagados los nativos no desertarían de ellos. Esto tiene una doble respuesta: en la economía actual ningún sector de actividad común se siente bien pagado y, además, se entiende que el producto final de la agricultura, de la construcción, de la hostelería debe ser asequible a la clase trabajadora. Lo contrario supondría extender el fracaso social que hoy significa la vivienda.

Lo que sí es deprimente es que Europa asuma como normal la realidad fáctica de que estos inmigrantes, aspirantes a trabajadores y a ciudadanos europeos, lleguen como llegan: clandestinamente y jugándose el pellejo. Esto no tiene nada de normal por muy reiterado que haya llegado a ser.

¿Seguro que, desde las administraciones europeas, no hay una forma de reducir a un mínimo ocasional la actual barahúnda calamitosa –sin duda con más muertos anónimos de los que conocemos y reconocemos– para tratar de cuantificar y reordenar en lo posible, en colaboración con las administraciones de origen, este necesario proceso migratorio? Habría que intentarlo seriamente porque lo que ocurre ahora es inadmisible.

Y, finalmente, sobre la reciprocidad de la presunta libertad de culto, se puede instar, desde aquí, como ha reclamado el señor arzobispo, algo tan deseable, pero resulta ingenuo ignorar la realidad sociopolítica de muchos de los países musulmanes, eminencia. Porque dígame, hombre de Dios, qué se puede esperar en materia de libertad religiosa de países en los que no hay ateos.