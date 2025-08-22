El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Españolitos

Dígame, hombre de Dios, qué se puede esperar en materia religiosa de países en los que no hay ateos

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

Será la edad, pero voy notando que pierdo filo en las aristas. La crispación infantiloide que acompaña a la política española, hasta en las desgracias ... colectivas como los actuales incendios, no es que me disguste es que me satura y me aburre. Así, sin mayor premeditación se me escapa la vena conciliadora. Como ejemplo menor y próximo lo de «moritos» del señor arzobispo, de hace unos días, puede entenderse, por qué no, como lo de «españolito que vienes al mundo», algo tirando a cercano y hasta cariñoso, nunca nadie le ha reprochado el diminutivo a don Antonio.

