Lo del fiscal

Siempre creí tener claro que un ciudadano comúnmente bien informado carecería de elementos de juicio fiables para dilucidar si el fiscal general del Estado era ... o no culpable de revelación de secretos. Intuía que algo no muy distinto les ocurriría a los jueces del Supremo. Cómo saber de dónde partió la filtración cuando lo filtrado obra en poder de varios y distintos. Suponía, pues, muy improbable una condena judicial e imaginaba una sentencia con la que todos se sentirían vencedores. Unos por la literal no culpabilidad del fiscal procesado y otros interpretando una culpabilidad moral tácita o supuesta. Y ya sabemos que el desenlace no fue así. Pero no sabemos por qué no fue así. Parece ser que adelantar el fallo sin incluir, simultáneamente, la sentencia tiene abundantes precedentes con objeto, al parecer, de evitar filtraciones. No sé qué es peor, si una posible filtración del fallo o un fallo trascendental inmotivado durante un tiempo que para unos, los satisfechos con aquél, será razonable e irrelevante y para otros, los disconformes, será eterno e inaceptable.

Para el mí, tan alejado de lides jurídicas como pánfilo convicto y confeso, chirrían algunas cuestiones del desenlace del caso. Una: al parecer usted puede ser culpable por mayoría, puede caerle, no una multa o un arresto menor, sino tropecientos años de cárcel por la mínima, cuatro a tres, por ejemplo. Cómo sentirse culpable, con toda la correspondiente catarsis del caso, por la mínima. Dos: cómo cinco ven negro donde otros dos ven blanco. No estamos ante hinchas de fútbol o críticos de arte, sino ante juristas de amplia formación y acreditada solvencia técnica. Tres: qué carajo es eso de jueces progresistas y jueces conservadores, ni que llevaran un cartelín en la frente, ¿es que se les nota en las sentencias, las del currículum de cada uno, que se suponen técnicamente asépticas, es decir, todo menos ideológicas? Porque a un juez lo definen sus sentencias no sus gustos o sus aficiones y tampoco los imagino con carnets de partido entre los dientes. Pues fíjate en el tamaño de mi ingenuidad que aún creo en la justicia, eso sí, como ves con minúscula, como arquitectura y periodismo. Solo ocurre que cuando política y justicia interseccionan la primera tiende a fagocitar a la segunda, pero nada más. Sigo creyendo que en la vida común y corriente, la de los ciudadanos no adscritos ni aforados, generalmente el que la hace la paga y el que no, no. ¿O no ye así?

