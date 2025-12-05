El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Lo del fiscal

Pues fíjate en el tamaño de mi ingenuidad que aún creo en la justicia, eso sí, como ves, con minúscula, como arquitectura y periodismo

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Siempre creí tener claro que un ciudadano comúnmente bien informado carecería de elementos de juicio fiables para dilucidar si el fiscal general del Estado era ... o no culpable de revelación de secretos. Intuía que algo no muy distinto les ocurriría a los jueces del Supremo. Cómo saber de dónde partió la filtración cuando lo filtrado obra en poder de varios y distintos. Suponía, pues, muy improbable una condena judicial e imaginaba una sentencia con la que todos se sentirían vencedores. Unos por la literal no culpabilidad del fiscal procesado y otros interpretando una culpabilidad moral tácita o supuesta. Y ya sabemos que el desenlace no fue así. Pero no sabemos por qué no fue así. Parece ser que adelantar el fallo sin incluir, simultáneamente, la sentencia tiene abundantes precedentes con objeto, al parecer, de evitar filtraciones. No sé qué es peor, si una posible filtración del fallo o un fallo trascendental inmotivado durante un tiempo que para unos, los satisfechos con aquél, será razonable e irrelevante y para otros, los disconformes, será eterno e inaceptable.

