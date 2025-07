Comenta Compartir

Como recordarás, cincuenta y dos viajeros israelíes, mayoritariamente jóvenes o adolescentes, fueron expulsados de un avión antes de despegar de Valencia con destino a París. ... Inicialmente se temió un acto de antisemitismo. Pronto se aclaró que lo que motivó la expulsión fue el comportamiento del grupo, que se juzgó incompatible con la seguridad del vuelo. Vamos, que los echaron del avión por gamberros. Pues bien, yo aceptaría que los hubieran expulsado no por judíos –término étnico y religioso–, pero sí por israelíes –ciudadanos del estado de Israel– al margen de todo exceso en su comportamiento. Y, más que expulsarlos, les negaría el acceso al avión porque, para empezar, les negaría, a ellos y a sus compatriotas, todo trato que no viniera motivado por razones de extrema emergencia. Es decir, los trataría como a un grupo de alemanes de hacia mil novecientos cuarenta, presuntamente identificados con la política oficial de su gobierno nazi, al margen de toda consideración sobre la guerra: perdonen que no les atienda, sencillamente no trato con genocidas. Su gobierno, del que ustedes no reniegan, está masacrando seres humanos. Así que ni hola.

Por supuesto, este tipo de decisiones no me competen ni a mí ni al comandante del avión ni al dueño del restaurante. Son de otra escala. De esa escala cuyos titulares y responsables, entiéndase el amplio elenco de gobernantes europeos, no paran de hacerse cruces ante el genocidio palestino, ante esa Gaza televisada. No ahorramos exclamaciones y gestos de escándalo y dolor pero, como colectividad civilizada, como Europa, no hacemos nada, todo se va en lamentos dispersos, tan prácticos como pueda ser esta misma columna. Por supuesto que nada es fácil y todo tiene consecuencias, pero si tienes poder y responsabilidad, ante el genocidio o haces algo o te callas. Algo sería que la Unión Europea, además de actuar presionando en los diversos planos del conflicto sin olvidar que la actual crisis la inició Hamás, rechazara, como un solo ente político, todo trato con el estado israelí mientras persista la actual masacre de Gaza. Como si fuera tan fácil, me dirán, no podemos, no debemos, hay previos compromisos, contratos, comercio, dinero… me pregunto qué compromiso vale una sola de las caras infantiles –¿Así que esto es la vida?– de Gaza. Estados Unidos es culpable, Israel es culpable, Europa está siendo culpable. Y en esto no hay una sola gota de antisemitismo. Lo juro por mi tío Eliezer.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión