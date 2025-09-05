Intervenir

Decía la semana pasada que el problema de los incendios no venía «muy cargado de ideología». Esto es relativo. Este campo tampoco está virgen de ... doctrinas y de actitudes predeterminadas. Yo de naturaleza no sé nada, pero sí que detecto un cierto paralelismo entre lo concerniente a dos realidades patrimoniales: el medio natural, que en este caso es el que sufre el incendio, y el medio cultural que, a efectos de ese paralelismo aludido, podría ser el patrimonio histórico edificado y, frecuentemente, en riesgo de degradación o pérdida.

Ambas realidades, la naturaleza y el monumento, son valiosas y delicadas y pueden tener, además, una componente económica intrínseca a su uso y disfrute. El conflicto ideológico surge entre dos actitudes extremas: la que prioriza su explotación económica minimizando cualquier otra consideración y la que eleva el concepto de respeto hasta paralizar toda actuación sobre lo respetado. Las sociedades civilizadas evolucionan de la primera actitud hacia la segunda y no es raro que, llevadas de un celo de converso hacia el proteccionismo, lleguen a extremar las cautelas en la regulación de cualquier actuación sobre el bien a proteger hasta acabar haciendo difícil la propia protección.

El devoto proteccionista suele olvidar que la relación humana con el objeto sagrado –la catedral o el bosque– tiene una larga tradición de uso y apropiación cultural no exenta, como decía, de componente económica. Un uso sensato, en intensidad y extensión, suele ser la mejor garantía de conservación. Pero hay una parte de ambos patrimonios exenta de uso práctico más allá de la mera contemplación respetuosa. Hay una naturaleza y un pasado edificado ajenos a toda funcionalidad. En estos casos es la experiencia la que enseña que la mejor conservación no deriva de la inacción, sino que requiere de atención y cuidado. Sabemos que el monumento abandonado se degrada materialmente y estamos viendo que la naturaleza ignorada no se autoprotege siempre. Ambos, cada uno en su rango, precisan de la intervención humana. Al naturalista radical que sintiera tal intervención como profanación del propio concepto 'natural', contrapuesto al concepto 'cultural' que sí admitiría la intervención en lo artificial, le diría lo siguiente: el ser humano que interviene en lo natural es también naturaleza y la naturaleza intervenida no es ya la del mesozoico, ajena a nuestra especie, es una naturaleza en algún grado inapelablemente humanizada. Y de la que somos responsables.