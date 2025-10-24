El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Lóuvrete sésamo

A quién se le va a ocurrir tratar de robar nada en el más prestigioso museo del mundo con las medidas de seguridad inexpugnables de última generación que tiene que haber allí

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Que una furgoneta, un camionín o cualquier vehículo con pinta laboral se arrime a un edificio público entre tíos con mono blanco es lo más ... natural del mundo y si acto seguido despliegan una escalera telescópica y se encaraman a ella hasta el gendarme ocasional lo tomará por labores de mantenimiento, qué otra cosa va a ser, no estamos en una película de Louis de Funes. Al que sí debería extrañarle un poco toda esta trapisonda con ataque a carpinterías exteriores es al propio edificio, es decir, a sus sistemas de alarma y defensa preventiva. Ítem más cuando entran en juego, ya en el interior, máquinas cortadoras y ruidosas que actúan durante minutos, que es un lapso de tiempo infinitesimal o eterno según lo que esté sucediendo en él y no parece que el ataque a una vitrina llena y expuesta sea actividad natural que tienda a pasar desapercibida. Los guardianes no van armados, vale, pero ¿ni siquiera de telefonillo con que dar aviso donde corresponda?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de El Natahoyo, en Gijón, divididos por la llegada de los usuarios del Albergue Covadonga
  2. 2 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  3. 3 La comida asturiana de Eduardo Mendoza en Oviedo: fabada, pote y arroz con leche
  4. 4

    «Cuando abrí la puerta de casa vi las llamas muy cerca y un viento tremendo, parecía que no íbamos a poder salir de allí»
  5. 5 Fin de semana gastronómico en Asturias: seis planes para disfrutar de la cocina y los productos de otoño
  6. 6 Serena Williams: «Siempre me ha importado no tanto cuántos torneos ganaba, sino mi legado en el tenis»
  7. 7 La Guardia Civil investiga la autoría del fuego del Monte Areo en Gijón
  8. 8

    El más difícil todavía para el Real Oviedo
  9. 9 Una empresa turolense prevé instalarse en el puerto de Avilés para fabricar fertilizantes tecnológicos
  10. 10 Entre el azul marino y el negro: la Reina Letizia y sus hijas, radiantes en el concierto de los Premios Princesa de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lóuvrete sésamo