Mayúsculas

Cuando un Orgullo, del tipo que sea, se escribe con mayúscula lo único más peregrino que dar con él la tabarra es prohibirlo. La prohibición ... decretada por el gobernante húngaro Viktor Orbán de la marcha programada en Budapest hace un par de semanas dio en lo que inevitablemente cabía esperar: afluencia masiva de marchadores, alegría y jolgorio colectivos y ambiente de triunfo sobre la caverna impotente.

Lo que no sé yo es a qué viene a estas alturas tanto Orgullo y tanta retórica. La condición de homosexual y la consiguiente actitud práctica ya han obtenido el reconocimiento legal y si se trata de reivindicar el reconocimiento social en eso el colectivo en cuestión no está ni mejor ni peor que otros muchos, pregunten, si no, a asturianistas, cazadores o taurinos.

Ya he escrito en alguna ocasión que no sé de nadie que haya decidido ser heterosexual por lo que tal condición no reviste mérito alguno que pueda dar lugar a sentir orgullo por serlo. Pues lo mismo, creo yo, es de aplicación a la condición paralela, la homosexual, cuya lamentable y dolorosa marginación son afortunadamente cosa del pasado en nuestro ámbito cultural, aunque sí que es verdad que, en términos históricos, el estigma que acompañó al colectivo homosexual puede estar aún en proceso de superación y borrado. Que para determinadas mentalidades o que en determinados lugares la homosexualidad no termine de estar aceptada con la deseable naturalidad lo que proclama es que tal vez Europa, y la Unión Europea en consecuencia, se ha dado más prisa en crecer geográficamente que en madurar en seso y sensibilidad.

En tal sentido, un caso especialmente delicado y de especial relevancia es el que atañe a la Iglesia Católica en relación con el tema. Una institución que no ha renunciado a su tradicional condición de referencia en materia de moral y costumbres, constituyéndose en depositaria de esta moral social en media Europa, aparece hoy, en relación con la homosexualidad, absolutamente desfasada y superada por una realidad arrolladora e irreversible. Qué propone la Iglesia al homosexual, ¿reprímete y reza?.

Cuando orientaciones sexuales minoritarias han logrado el reconocimiento y se van integrando socialmente con feliz naturalidad lo que más puede perjudicar a estos colectivos, a mi rancio juicio, es un exceso de frivolidad y de mayúsculas. A ver si después de sufrir tanto maltrato y tanto improperio histórico vais a acabar siendo tachados de pelmazos.