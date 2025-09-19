Es un asunto que se presenta periódicamente. Tiene la importancia que queramos darle, toda o ninguna. Me refiero a la asistencia oficial de representantes públicos ... a ceremonias religiosas. Como la de Juan Cofiño, presidente del Parlamento asturiano, a la misa episcopal de Covadonga. Siempre habrá quien, contemporizador, diga por qué no y quien, sectariamente, distinga entre clérigos buenos y malos.

Vamos a ver, por lo que recuerdo la religión, la que sea, trata de relacionar la totalidad de la persona implicada nada menos que con la suma trascendencia y constituye, por ello, un compromiso totalizador, algo que no puede ser tomado ni usado como medio para nada menos trascendente que ella misma; es decir, la religión no puede ser rebajada a la función de medio para cualquier otro fin; la religión, para quien la respeta, es un fin en sí misma que debe excluir compromisos sociales, políticos, protocolarios y de cualquier género ajeno al propio compromiso intrínsecamente religioso del asistente.

El político o el religioso que utilizan o aceptan el uso ajeno de la ceremonia religiosa como acto protocolario la degradan y muestran un precario respeto hacia la misma.

Por otra parte, religiones hay más de una y su virtualidad o su relación con los poderes oficiales no puede vincularse a su implantación social. Si un gobernante democrático acude, como tal, a una ceremonia de determinada iglesia difícilmente encontrará buenas razones para no acudir a cuantas de otras iglesias fuera invitado.

Habrá quien aduzca que la católica es, por aquí y por ahora, la religión mayoritaria. Por lo ya razonado, este hecho es irrelevante a los efectos de la presencia institucional del político en la ceremonia, pero es que hay más: a partir de los datos reales de participación ciudadana en los actos religiosos regulares se constata que la adscripción religiosa más numerosa, aquí y ahora, no es la católica, como parece darse por sentado, sino más bien la de quienes no practican ninguna religión.

Claro que es deseable la mejor de las armonías entre las instituciones de todo tipo, laicas y religiosas, presentes en el tejido social. Invítese, pues, al obispo, al imán y al rabino –que los habrá– a las solemnidades oficiales civiles y que se cumplimenten y se abracen con ocasión de las mismas porque la recíproca –en materia de invitaciones y presencias– no es simétrica: sigue valiendo aquello tan sencillo de que «usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde». Y tan amigos.