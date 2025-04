He escuchado a algún reputado líder del periodismo español tratar de desentrañar a Trump más allá de lo que Trump se empeña en mostrar con ... actos y palabras. Venía a proponer una sospecha, entre visionaria y esperanzada, de que el fenómeno Trump no puede ser tan simple. Al fin y al cabo, ha sido elegido democráticamente en el que se considera, según más de un criterio de valoración, primer país de Occidente y, ya centrándose en sus actuales designios, seguía diciendo el prestigioso analista, su política viene apoyada, o al menos filtrada, por una tropa de asesores económicos que han de ser de primerísimo nivel sin más que atender a los millonarios sueldos que disfrutan. Y todo ello ante la evidencia, compartida por legos y especialistas, de que en las guerras comerciales, de entrada pierden todos. El discurso podría resumirse en un 'nadie puede estar tan loco'.

Cuando nos refugiamos en líneas de razonamiento como las anteriores, olvidamos algo elemental que se escapa a lo que son más impresiones que análisis: los líderes de cualquier sector de la actividad, suficientemente dotados de poder, no toman sus más trascendentes decisiones necesariamente por razones funcionales, con frecuencia los deseos pesan más que las necesidades y la razón menos que la mera voluntad. La historia está llena de despropósitos de escala macro acabados en el lógico desastre. Basta pensar en tipos como Nerón o Hitler. Esta visceralidad crece, como es lógico, con la egolatría y la suficiencia del líder de turno, a la vez que se retraen las energías y la capacidad de influencia de esos brillantes asesores que ven cada vez menos atractivo jugarse sus también brillantes honorarios.

En cuanto al aval que significa la elección democrática no hará falta mayor insistencia. La democracia es expresión de derechos y no búsqueda de la verdad ni tampoco depurado sistema de acierto. Exijo democracia, pero dudo de su resultado. Total, que lo de Trump es tan cutre y soez como él mismo se empeña en hacernos ver: narcisismo desmadrado con su dosis de resentimiento en el líder carismático y, en sus electores, respuesta positiva a estímulos publicitarios agresivos de masas decadentes decepcionadas. Lo que diferencia a Trump de Nerón, o eso espero, son los contrapesos de que disponen los sistemas político sociales relativos a ambos, si bien nadie sabe cuándo y con qué eficacia van a operar los que deberían contener un poco a Trump. Me temo que, en torno a Trump y sus designios, de momento la única certeza es la incertidumbre.