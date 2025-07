Niño en Gaza

Comenta Compartir

Las guerras son todas feas y difícilmente cualquiera de las facciones implicadas en cualquiera de las guerras en activo puede presentar una ejecutoria limpia de ... culpa porque la guerra constituye, en sí misma, el fracaso de todo lo humano. Pero en Gaza se está cometiendo un genocidio. En un enfrentamiento armado masivo nadie tiene toda la razón o toda la culpa pero en Gaza una de las partes en litigio parece estar procediendo al exterminio sistemático del enemigo lo cual no sería contrario a la lógica criminal de la guerra si no fuera porque ese concepto –enemigo– engloba a toda la población civil, incluidos niños sin discriminación de edad, hasta el punto de producir la mayor masacre infantil desde la guerra mundial. Mientras yo escribo, o mientras tú lees, en Gaza están muriendo niños y ni siquiera es preciso para ello uno de esos bombardeos que se cobran cientos o miles de civiles para cazar a dos o tres de Hamas porque hay una masacre en sesión continua a partir del bloqueo que Netanyahu tiene establecido sobre la zona que viene produciendo una hambruna determinante y eficiente, una hambruna industrial. En Gaza se sobrevive a diario al bombardeo y a diario se muere de hambre, los críos los primeros, ya sabemos lo sensibles que son a eso del malcomer y podemos imaginar lo que lo serán al no comer en absoluto. Cómo es posible que no se hunda el mundo cuando ocurre algo así aunque algo así esté ocurriendo todos los días. De qué está hecho ese Netanyahu. ¿Es un psicópata o es un perturbado?. Si debo contestar diría que está hecho de nacionalismo, es decir, de racismo y de compromiso patriótico. Y de lo que los siglos hayan inoculado genéticamente al pueblo más perseguido y puteado de la historia o tal vez al que mejor ha sabido lamentar y transmitir ese puteo y no seré yo quien regatee reconocimiento y afecto a una colectividad que vislumbro cada vez que me afeito. No sé si Netanyahu es un monstruo o un enfermo. Sí creo saber quién es el principal responsable, culpable a fin de cuentas, de lo del niño de Gaza. El culpable es quien pudiendo evitarlo no lo hace.

Detener una guerra desde fuera es gestión difícil. Cómo parar a Putin, por ejemplo inmediato. Pero, en este caso, quién sería Netanyahu sin Biden y ahora sin Trump. Cómo se puede contemplar desde Washington, mientras se unta la tostada, la masacre infantil de Gaza cuando una orden emitida desde allí bastaría para detenerla. En Gaza se está cometiendo, desde Occidente, un genocidio. Lo dicho, ¿cómo no se hunde el mundo?

