El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

Niños en guerra

¿Qué nos atrae de los sicópatas? ¿Qué atrae a israelíes y norteamericanos de los dos individuos que los gobiernan?

Cosme Cuenca

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En el Museo Barjola de la calle Trinidad expone Manu Brabo la guerra en fotos. Más de una guerra, aunque siempre parecida a la guerra ... vecina porque todas las guerras son la guerra. Allí se recogen las expresiones y los motivos que uno espera encontrar en un reportaje sobre la guerra y su circunstancia. Pero hay también muestras de lo que uno nunca esperaría encontrar en la guerra. Por ejemplo, la foto de los cuatro críos –edades en torno a la primera comunión, año arriba o abajo– que contemplan las dos piernas, emergentes en inestable vertical, de un cadáver semienterrado. En principio, la actitud de los críos no parece reflejar horror ni miedo, sus expresiones son más bien de interés, curiosidad, indiferencia o, incluso, diversión, pero no de espanto. Parece como si una sensibilidad en formación fuera menos vulnerable al horror que la ya formada sensibilidad adulta. Niños que, a la vista de la imagen de la foto, parecen tener con la guerra una relación no muy distinta de la que los nuestros podrían tener con una experiencia docente singular como una excursión pintoresca o una visita imprevista a un mercado de ideas. ¿Es la guerra su experiencia docente extrema?, ¿se educan en la guerra? Si fuera así, si la experiencia vital más formativa e intensa de esos chiquillos fuera la guerra, vivida a pie de calle, como al salir de casa, eso sería no una razón más sino la razón más atendible para no incurrir en la guerra y valga la peregrina ingenuidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  5. 5 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  6. 6 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria
  7. 7

    «La Policía Local de Avilés puede presumir de tener una plantilla que es espectacular»
  8. 8

    Duro Felguera, al borde del concurso de acreedores si en un mes no se aprueba el plan de viabilidad
  9. 9 Las entradas para el Sporting de Gijón-Racing de Santander, a la venta solo por internet
  10. 10

    Emulsa estudia trasladar el punto limpio de Somió a una parcela anexa al colegio Río Piles, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Niños en guerra