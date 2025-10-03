Niños en guerra

Comenta Compartir

En el Museo Barjola de la calle Trinidad expone Manu Brabo la guerra en fotos. Más de una guerra, aunque siempre parecida a la guerra ... vecina porque todas las guerras son la guerra. Allí se recogen las expresiones y los motivos que uno espera encontrar en un reportaje sobre la guerra y su circunstancia. Pero hay también muestras de lo que uno nunca esperaría encontrar en la guerra. Por ejemplo, la foto de los cuatro críos –edades en torno a la primera comunión, año arriba o abajo– que contemplan las dos piernas, emergentes en inestable vertical, de un cadáver semienterrado. En principio, la actitud de los críos no parece reflejar horror ni miedo, sus expresiones son más bien de interés, curiosidad, indiferencia o, incluso, diversión, pero no de espanto. Parece como si una sensibilidad en formación fuera menos vulnerable al horror que la ya formada sensibilidad adulta. Niños que, a la vista de la imagen de la foto, parecen tener con la guerra una relación no muy distinta de la que los nuestros podrían tener con una experiencia docente singular como una excursión pintoresca o una visita imprevista a un mercado de ideas. ¿Es la guerra su experiencia docente extrema?, ¿se educan en la guerra? Si fuera así, si la experiencia vital más formativa e intensa de esos chiquillos fuera la guerra, vivida a pie de calle, como al salir de casa, eso sería no una razón más sino la razón más atendible para no incurrir en la guerra y valga la peregrina ingenuidad.

No me cuesta nada aceptar que tú y yo y noventa y nueve de cada cien individuos comunes y corrientes renunciaríamos a hacer valer nuestros derechos mediante la guerra, por sagrados y vigentes que los sintiéramos, si ello conllevara educar niños en la guerra y lo que no puedo dejar de preguntarme es por qué el que gobierna suele ser siempre el otro, el restante, el que hace el número cien. Sobre todo cuando ese ser excepcional ha sido elegido, hasta donde sabemos, democráticamente. ¿Qué nos atrae de los sicópatas? ¿Qué atrae a israelíes y norteamericanos de los dos individuos que los gobiernan? En el primer caso, Netanyahu encarna el canon de la supervivencia, el 'ellos o nosotros'. Lo de la elección de Trump no cabe en lo que resta de columna. Limitémonos a apuntar que si las sociedades, las naciones, pudieran ir al siquiatra, a esa sociedad que es Estados Unidos, a la que le cuesta asumir el fin del monopolio de su liderazgo, habría que prescribirle un sicoanálisis. Pero a fondo.

