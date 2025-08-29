Comenta Compartir

Todos los veranos los hay, pero a nadie le extrañaría que este año fuera recordado como el de los incendios, como si el fenómeno se ... hubiera inventado estos días. Los medios habituales previstos para prevenir, controlar y apagar el fuego se muestran más tensionados e insuficientes que nunca y es que cuando un problema crece en cantidad suele existir un umbral, de difícil determinación, alcanzado el cual lo que cambia ya es la cualidad del problema, que desborda los medios y estrategias habituales requiriendo nuevos planteamientos en las posibles soluciones. Estamos ante lo que suele llamarse un cambio de paradigma en el problema que va a precisar de un replanteamiento global a futuro en todos los aspectos que implica. Por ello los políticos responsables, que son quienes deben decidir en último caso, harán bien en abrir un turno amplio y minucioso entre expertos. Como no lo soy me limitaré a apuntar un par de ideas que espero más compartidas que originales. La primera es que en cuanto pase el verano y el problema remita será momento de empezar a proyectar y realizar cortafuegos que, en la medida de lo posible, deberían aspirar a fraccionar el territorio en compartimentos, estancos a fuego, que limiten la extensión de los futuros incendios. Como no será posible abarcar con ellos todo el territorio priorizaría los que defiendan asentamientos de población. La segunda idea parte de que los medios humanos no van a ser nunca suficientes. Lo fácil es reclamar la contratación ilimitada de más empleados públicos: bomberos, guardabosques, vigilantes, que en los momentos álgidos seguirán siendo insuficientes. La alternativa es obvia: el ejército, activo social sin cometido específico en circunstancias normales, debe tener un protagonismo mucho mayor en lo que es una emergencia nacional. Extender la decisiva labor que viene haciendo la UME, con las adaptaciones funcionales precisas, es no solo posible sino la opción más lógica, sencilla y pertinente.

Finalmente, se oye hablar de posible pacto de estado ante la gravedad y urgencia del problema. Sería lo deseable, qué menos ante algo que afecta a todos y, en principio, no viene muy cargado de ideología. Pues bien, en la práctica no creo que ningún responsable político sobre el terreno pregunte la adscripción política del alcalde que le pide ayuda. Es decir, quiero creer que ya funciona un pacto de Estado frente a los incendios, pero solo entre paisanos. Entre políticos de primer nivel las prioridades siguen siendo otras.

