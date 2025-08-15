El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cosme Cuenca

Gijón

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

De entre las diversas modalidades de críticos de distintas disciplinas tiendo a tomar en serio, así en principio, a los críticos literarios. No porque me ... parezcan más preparados o más solventes que los demás, sino por una razón de lo más directo y funcional: a diferencia de todos los demás, los críticos literarios practican para expresarse la misma actividad que analizan o enjuician. Es decir, para analizar y valorar la escritura escriben. Para mí esto es básico, los que saben de música son los músicos, los que saben de pintura son los pintores o, cuanto menos, los dibujantes y, claro, los que saben de escribir son los escritores. El resto del personal puede estar muy informado y puede tener mucha labia, pero el auténtico saber requiere una cierta dosis de vivencia práctica. No se trata de ser un virtuoso en la correspondiente disciplina, eso es secundario. Tan secundario que así como siento que para apreciar la labor de un músico con una cierta solvencia hay que haber tonteado, al menos, con el piano o la guitarra, me parece que para disfrutar o valorar a un cantante, de ópera o de tango, igual me da, basta ser consciente de las propias limitaciones en la materia porque, de una forma o de otra, todos hemos intentado cantar y sabemos de dificultades y de logros, propios y ajenos. En resumen, dada cualquier actividad, una cosa es la información y otra distinta el conocimiento.

