De entre las diversas modalidades de críticos de distintas disciplinas tiendo a tomar en serio, así en principio, a los críticos literarios. No porque me ... parezcan más preparados o más solventes que los demás, sino por una razón de lo más directo y funcional: a diferencia de todos los demás, los críticos literarios practican para expresarse la misma actividad que analizan o enjuician. Es decir, para analizar y valorar la escritura escriben. Para mí esto es básico, los que saben de música son los músicos, los que saben de pintura son los pintores o, cuanto menos, los dibujantes y, claro, los que saben de escribir son los escritores. El resto del personal puede estar muy informado y puede tener mucha labia, pero el auténtico saber requiere una cierta dosis de vivencia práctica. No se trata de ser un virtuoso en la correspondiente disciplina, eso es secundario. Tan secundario que así como siento que para apreciar la labor de un músico con una cierta solvencia hay que haber tonteado, al menos, con el piano o la guitarra, me parece que para disfrutar o valorar a un cantante, de ópera o de tango, igual me da, basta ser consciente de las propias limitaciones en la materia porque, de una forma o de otra, todos hemos intentado cantar y sabemos de dificultades y de logros, propios y ajenos. En resumen, dada cualquier actividad, una cosa es la información y otra distinta el conocimiento.

Viene lo anterior a afianzar la siguiente afirmación: no hay espectáculo que se represente ante un público tan felizmente ignorante como el espectáculo taurino, 'los toros'. Es lógico que sea así y no porque la actividad sea algo cada vez más lejano y ocasional, sino porque es actividad totalmente ajena a nuestra práctica. En el toreo todos somos turistas. Es más, me atrevo a afirmar que aquellos públicos históricos del pasado, entregados hasta el fervor, tendrían mucha más información sobre todo lo concerniente al toreo, pero muy poco más conocimiento que los actuales. Con ánimo meramente descriptivo y, en absoluto vejatorio, el público taurino quedaría bien descrito como 'el ignorante' sin por ello dejar de ser 'el respetable'. Toreros y público asistente pertenecen a mundos ajenos, distantes y disjuntos, sin nada en común, ni en una actividad que el público no ha practicado en absoluto ni en las vivencias –miedo, riesgo, miedo, triunfo, miedo…– que el público ignora o imagina pero no vive. Ya puedes suponer la fiabilidad que me merecen los críticos taurinos que no han sido toreros. No digamos los sabios de tendido.

