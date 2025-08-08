Por razones profesionales he conocido a muchos funcionarios y a algunos políticos. Los primeros nunca han gozado de muy buena prensa y los últimos no ... pueden tenerla mucho peor en los tiempos que corren, «todos unos sinvergüenzas» según tópico popular generalizado.

La tesis de esta columna quiere contradecir este tópico dominante; es decir, creo que la mayoría de los funcionarios son eficientes y la mayoría de los políticos son honestos. Eso sí, pese a estas afirmaciones, soy el primero en renegar de la Administración, tanto de su faceta política como de la estrictamente administrativa. Y por eso me pregunto por tal contradicción: ¿cómo se explica que a partir de un material humano digamos válido se acaben obteniendo tan pobres resultados? Es decir, si los funcionarios son, en general, gente preparada y cumplidora y los políticos, mal que bien, hacen lo que pueden honestamente, por qué tenemos la percepción de una Administración ineficiente y una política corrupta y parasitaria.

Pues creo que de lo primero, Administración ineficiente, tiene la culpa su propio crecimiento elefantiásico. Como nos hemos especializado tanto en las infinitas facetas de la realidad –empezando por Bruselas– pues resulta que la más sencilla iniciativa presentable ante la Administración debe ir cargada de la infinita hojarasca que cubra e ilustre todas aquellas facetas, que nada se nos escape, que nada se nos cuele, que nada falte. Así que la Administración no para de engordar, es cada vez más oceánica, envolvente, rígida e, inevitablemente, cada vez más lenta y más cara.

Y lo del «político corrupto» como tópico generalizable puede ser una cuestión de sesgo. De difusión reiterativa de casos espectaculares –generalmente afectando a unos y otros y en similares caladeros y parecidas alturas– y la consiguiente impregnación social.

Políticos cercanos, acabamos de despedir a Antonio Trevín. Lo traté muy poco. Un día llamó a nuestro estudio y nos citó en un modesto edificio, más avejentado que antiguo. Allí se explayó el tío: «Aquí di yo clase varios años y me hice, ya entonces, una promesa a lo Escarlata O'hara: a Dios pongo por testigo que si un día mando algo voy a arreglar esta cochambre». Y de ahí en adelante todo por el estilo, honesto, llano y directo. Claro que no voy a poner a Trevín de modelo del político medio, tan iluso no soy. Simplemente quiero creer y creo que los políticos reales, de primera y de segunda división, tienden a parecerse más a Antonio que a quienes todos sabemos y no nombro.