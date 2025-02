Comenta Compartir

Discúlpenme, pero estoy empezando a perder la esperanza en un gran número de seres humanos junto con los que, por suerte o por desgracia, soy ... parte integrante de nuestra sociedad. Sí, con todos esos individuos que no llevan mascarilla o la llevan mal, fuman sin guardar la distancia prudencial, no usan hidrogel, se agrupan sin control... En definitiva, que no sacrifican nada.

El contexto de pandemia en el que vivimos, desde hace ya casi un año, es ciertamente complejo y los problemas de tipo sanitario, socioeconómico, psicológico, de calidad de vida... se van agravando día tras día. ¡Que sobrevivimos inmersos en una pandemia mundial, damas y caballeros! ¡Entérense! Permítanme, veo dos opciones: A) Seguimos haciendo las cosas del mismo modo y alargamos la salida de la 'etapa coronavirus'; o B) Nos tomamos esto en serio. Mascarilla, distancia, lavado de manos, vacunación masiva y cierres acompañados de ayudas suficientes. Sacrificio. Covid-19, ¿hasta cuándo? Nadie tiene la respuesta, pero de nosotros y nosotras depende no eternizar el final de esta durísima etapa de nuestras vidas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión