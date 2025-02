¿Cuadro de Honor?

Comenta Compartir

Los hubo en centros de estudio y hasta en fábricas y oficinas para distinguir a quienes daban ejemplo de aplicación y esfuerzo en su sector.

No entiendo (y apuesto a que el grueso de ciudadanos tampoco) cómo señalados por la justicia vocean con descaro consignas ... y opiniones, y hasta recomiendan constitucionales conductas desde tribunas públicas y se les jalea y entrevista tal que si fueran ejemplo de algo. Y no racionalizo que quien fue pescado displicentemente con las manos en un lúdico cachivache, en horas (muy bien remuneradas) de trabajo, vocee (con no muy refinado lenguaje) sus dictámenes desde un eficaz altavoz público.

Haría falta un antónimo de 'honor' para el patético cuadro social que nos pintan estos personajes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión