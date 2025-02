Una cuestión de vida o muerte

Florentino Menéndez Fernández, Grifa, entrañable, paradigma de cearismo militante, emprendió el viaje definitivo solo una semana después de que el club de su vida consiguiera el ascenso a la nueva categoría del fútbol español denominada Segunda RFEF, brillante desenlace de una temporada que sería justo ... entender asimismo como homenaje al directivo desaparecido.

Pero la euforia del cambio de rango ha producido algún desajuste al contemplarlo desde el punto de vista histórico. La historia, también en el fútbol, no empezó ayer por la tarde y por eso no es exacta la apreciación del entrenador del Ceares cuando dice que, salvo el filial del Sporting, ningún equipo de Gijón logró jugar por encima de Tercera División: el Oriamendi, club de los requetés, que fue propietario del campo de Los Fresno, jugó en Segunda División -a secas, sin aditivos- en la temporada 1939-1940.

En realidad, el ascenso del Ceares (el club teyeru, no teyero, palabro no registrado en asturiano ni en castellano) y el de los clubes que le acompañan en el tránsito hacia arriba, es nominal. Empezaron la última temporada en Tercera División, la cuarta categoría del fútbol hispano, y tras subir un escalón comenzarán la próxima también en ese cuarto nivel, porque la alquimia federativa ha producido un alargamiento de la escalera y la cuarta categoría, en vez de llamarse Tercera División, es ahora Segunda RFEF y tiene por delante la Primera RFEF (en la práctica, la Segunda B anterior, pero con menos equipos, 40 en vez de 102) como paso imprescindible para el acceso a Segunda División

El cambio implica novedades. En Tercera División había este año 397 equipos y en la categoría recién creada serán 90 (en la nueva Tercera de 2021-22 serán 324) lo que viene a constituir un remedo de otros tiempos, en que la Tercera División era interregional. En ella, por citar un caso, militaba el Club Calzada en la temporada 1951-52 (96 clubes) que jugaba los partidos importantes en El Molinón (recuerdo haber visto de guaje un Club Calzada-Atlético Zamora en el campo ribereño del Piles). En aquellos años, en que solo había Primera Regional y Segunda Regional (la categoría Regional Preferente fue otro invento posterior) no era infrecuente que un jugador diera el salto directamente de Segunda Regional a Segunda División.

Y en la temporada 1973-1974 la Tercera División, también interregional, estaba integrada por 80 equipos -diez menos que la nueva Segunda RFEF- entre ellos, el Gijón Industrial (y desde la temporada siguiente, también el Club Deportivo Gijón, filial del Sporting). Por el prau de José Diego -en el siglo, Santa Cruz- pasaron el Racing de Ferrol, el Lugo, la Leonesa, el Bilbao Athletic... La Tercera División, con 80 clubes, era la tercera categoría del fútbol en España hasta el invento de la Segunda División B en la temporada 1977-1978, en que se convirtió en el cuarto peldaño, el mismo, con otro nombre, en el que la próxima temporada la sustituye la neonata Segunda RFEF.

Pero, en fin, no cuesta trabajo reconocer que el asunto, en el fondo, carece de importancia, porque el fútbol, en contra de lo que opinaba William Shankly, artífice del moderno Liverpool FC, no es mucho más importante que una cuestión de vida o muerte. No lo es si está en juego la salud colectiva, como ahora, cuando se padecen los efectos directos y colaterales de la pandemia de la covid-19. Se negocia la vuelta a la normalidad, o a una nueva normalidad, de la atención primaria y no deja de ser sorprendente que de las negociaciones emprendidas entre Administración y médicos se desprenda la impresión de que se dirimen intereses contrapuestos, de organización, laborales, pero con el paciente, única razón de ser del sistema sanitario, como convidado de piedra ante una cuestión, esta sí, de vida o muerte.