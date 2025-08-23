El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La política como oficio

Necesitamos líderes que no teman dejar el poder porque su vida no depende de él; el partido, si es el único suelo que se pisa, termina siendo el techo de las ideas

Damián Rodríguez

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

La política española atraviesa un momento de desconcierto que no se explica solo por los escándalos ni por la disputa permanente entre partidos. Hay algo ... más profundo que afecta a la forma misma de entender el poder. Lo que en su origen fue una vocación de servicio se ha convertido en una carrera de supervivencia en la que importa más la imagen proyectada que el cuidado de lo común. La reciente polémica sobre los currículos de varios dirigentes, con el caso de Noelia Núñez como detonante mediático, es apenas la superficie de una crisis mayor: la política se ha vuelto un escenario de apariencias, más preocupada por construir relatos personales que por ofrecer gestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  3. 3 El detenido por la muerte de Noelia González se declara «no culpable» e ingresa en prisión
  4. 4 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  5. 5

    Más de 5.100 firmas no evitarán el cierre del Autocine de Gijón
  6. 6 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  7. 7 ¿Intercambiarías tu casa por vacaciones? «Con la mente abierta puedes ir a sitios que ni te esperas»
  8. 8 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  9. 9 Adiós a Ramón Pichel: «Se va un marido excepcional, un padre ejemplar y un abuelo maravilloso»
  10. 10

    El Ayuntamiento de Oviedo inicia la instalación de ochenta cámaras en la futura Zona de Bajas Emisiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La política como oficio

La política como oficio