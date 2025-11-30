¿Hay agenda?

Hay que reconocerle un mérito al PSOE asturiano: ha logrado algo que ningún otro gobierno autonómico ha conseguido. Ha llevado el arte de gobernar sin ... mandar a un nivel casi espiritual. Uno lo mira y no sabe si está ante un Ejecutivo (que como bien saben no es de coalición con IU, sino de «unidad progresista y reformista») o ante un grupo de mediación, siempre atento a no molestar a nadie, especialmente a quienes no tienen la presidencia… pero sí el mando en plaza.

El caso de Cogersa que hemmos visto esta semana es ejemplar. Había que decidir cómo gestionar la famosa plantona, con su privatización haciendo más que tilín a la parte socialista del Gobierno. Y desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, siempre tan diligente, alguien se puso manos a la obra y anunció que se decidiría, pero más adelante. Mucho más adelante. Y todos sabemos lo que quiere decir ese «más adelante». Dicen que es por responsabilidad técnica; claro, claro. Porque todos sabemos que los átomos del residuo mezclado necesitan su tiempo para alinearse con las sensibilidades de IU.

La reforma del IRPF también es digna de estudio. El PSOE la presentó como su gran proyecto fiscal. Tan grande, que inmediatamente pasó a ser diseccionado, corregido y reescrito por IU y por Covadonga Tomé, cual comité editorial celestial. A estas alturas ya no está claro si es una reforma socialista o una obra colectiva estilo comunal asturiano.

Y del peaje del Huerna mejor ni hablar. Ante una injusticia histórica, el Gobierno ha decidido liderar la ofensiva… Eso sí, dio el paso después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo dejara caer allá por el mes de septiembre la necesidad de crear una una «plataforma social liderada por el Principado» para dar la batalla contra Transportes. No hubo plataforma, sí la Alianza de Infraestructuras. Esto no es como ese dicho de que «los de fuera dan tabaco». Hay que escuchar porque todos pueden aportar, pero las agendas deben imponerlas los que gobiernan.