El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Reseña de una traición

La descolonización incompleta del Sáhara Occidental y su fracaso afectan todavía hoy al mundo, cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde

Daniel Reboredo

Daniel Reboredo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ayer, 6 de noviembre de 2025, se cumplieron cincuenta años de la Marcha Verde (Negra para los saharauis) que actuó como ariete del régimen de ... Hasán II para presionar al Gobierno español de Arias Navarro y conseguir, sin apenas resistencia, la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid ocho días después. España cometía con dicha firma un acto pusilánime y cobarde, un desatino a todas luces, abandonando a unos ciudadanos acogidos a sus leyes y a una protección internacional que acaba de hacer aguas con la reciente Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del pasado 31 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hilera de luces en el cielo que ha intrigado a los asturianos
  2. 2 Macabro hallazgo de restos de un ritual esotérico en la playa de San Lorenzo, en Gijón
  3. 3 El alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo
  4. 4 La directora de la Guardia Civil destata la polémica por vestir lo que parece un pijama en un acto solemne
  5. 5 «El gasto en calefacción no llega a los veinte euros en invierno»
  6. 6 Intenta matar a golpes a un hombre tras recriminarle que toquetease a una mujer en Gijón
  7. 7

    «En Asturias tratamos muy bien el cáncer, pero hay que ayudar a las personas»
  8. 8

    Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes
  9. 9 Asturias lucha aún contra cinco incendios y sigue en alerta por fuerte viento
  10. 10

    Barbón: «He recibido cientos de mensajes de gente que se alegra de tener un presidente honrado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Reseña de una traición

Reseña de una traición