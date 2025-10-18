El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El desenfoque de Puente y la lucha contra el peaje

Daniel Ripa

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

La Comisión Europea instó a España a suprimir la prórroga del Huerna y la AP-9, revirtiendo la venta de la Empresa Nacional de Autopistas. ... Caso omiso. El ministro de Transportes, insumiso a la legalidad europea cuando le interesa, nos dice que los asturianos estamos desenfocados, que este tema no nos pesa mucho y que, si nos importara, no habríamos votado (y echado, tras 6 meses) a Álvarez Cascos. Es decir, que nos merecemos este peaje ilegal.

