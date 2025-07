Peaje del Huerna: ¿Y ahora qué?

Imagínese a usted o a su familia en 2050. Habrán pasado muchas cosas. Viajes a León, a Madrid, a la costa, a través del Huerna. ... Familiares emigrados que vuelven a casa. Empresas que cruzan a la Meseta para transportar sus productos. Para esa fecha, tal vez ya haya medidas para frenar la emergencia climática y nuestros coches sean menos contaminantes. Imagine su vida los próximos años y la de amigos y familiares. Ahora recuerde la sensación que tiene al cruzar el peaje y sacar la cartera. Los 15,6 euros de coste, el agravio y enfado ante el peaje más caro y la concesión más larga del país. Imagine ese sentimiento de miles de asturianos y asturianas durante los próximos 25 años. El enojo durante toda una vida. Haciendo más rica a Aucalsa, perteneciente a un fondo de pensionistas holandeses (APG), que obtendría entre 2.000 y 3.000 millones a nuestra costa.

Hay políticos del PP y del PSOE que admiten que es una injusticia, pero dicen que no se puede hacer nada. La política no va de eso, sino de tener la voluntad para hacer posible lo imposible. Por eso, en octubre de 2021, cuando se hacía efectiva la ampliación del peaje hasta 2050 y todos miraban para otro lado, presenté una denuncia ante la Comisión Europea, con el excepcional apoyo jurídico de Javier Álvarez Villa. Europa podía imponer la solución a España. No fue la única acción: decenas de compañeras de Podemos y de Somos recogimos firmas, hicimos un 'Yo no Pago' en las casetas de la Magdalena, pusimos vallas publicitarias, presentamos iniciativas en ayuntamientos y en la Junta,

Segundo González rebuscó documentación en el Ministerio, o denunciamos ante la justicia española, donde participaron, entre otros, Covadonga Tomé y Dacio Alonso. No ha sido fácil la lucha. Éste fue uno de los motivos por los que recibí ataques y acoso de la dirección de Podemos en Madrid, que rechazaba la judicialización de este asunto. Pero fui diputado ocho años de esta tierra y mi lealtad es primero con mi gente. Y finalmente ganamos. La Comisión ha dictado conclusión: la ampliación por 25 años de la AP-66 y la AP-9 gallega es ilegal porque el gobierno de Aznar y Cascos la realizó a dedo, sin concurso público, para aumentar el valor de la empresa pública de autopistas antes de su privatización. ¡Guarde los tickets y extractos bancarios, porque podría recibir indemnización por cada cobro irregular desde el 17 de octubre de 2021!

¿Qué sucederá si Pedro Sánchez se declara insumiso a la sentencia, avala la decisión de Aznar, y se pone del lado de Aucalsa para perjudicar a Asturies? Europa llevaría a España al Tribunal Superior de Justicia Europeo, que resolvería en dos años como en 2019 con Italia. Al país transalpino les condenó por la ampliación por 18 años de su autopista A-12 (tramo entre Livorno y Cecina). La consecuencia serían indemnizaciones a usuarios y multas millonarias. Hay otra vía posible: Hace cuatro años entraron las excavadoras para echar abajo las cabinas de peaje en Aragón, Cataluña y Valencia (usted, lector, sabe perfectamente lo que sucedería si esta misma sentencia se hubiera producido en Cataluña). Eso mismo debe suceder en la autopista del Huerna, una caravana de excavadoras que elimine el peaje y nos una más con León y la Meseta. Ha sido una lucha, en las calles y a nivel comunitario, de más de una década. Pero somos asturianos y asturianas, no aceptamos las injusticias y nadie nos va a decir nunca más que algo no es posible.