El Entoldado

Daniel Rodríguez

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

En 1979, el Entoldado, de la plaza Mayor echa a andar por una iniciativa del gobierno municipal del que es alcalde José Manuel Palacio y ... concejala de Festejos María José Ramos. Sobre el escenario, el Ballet Nacional de España dirigido por 'Antonio, el Bailarín'. Esto supuso el adiós definitivo a las actuaciones musicales en discotecas y salas de fiestas en Gijón. Ni Jardín ni Parque del Piles, pasando por Play Boy o Delphos, podían competir con los cachés que empezaban a pagar los ayuntamientos. En Gijón buscaban un lugar en donde programar actividades musicales, hasta ese momento el lugar era el pabellón de La Arena, y surgió el Entoldado. Y no, como algunos opinan, buscando preservar de la lluvia.

