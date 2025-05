Da la sensación que hay personas, o personajes, que parecen empeñados en imponer sus criterios a toda costa. Por ejemplo: a todos los que vivimos ... los años 60 y 70 da la sensación de que quieren obligarnos a manifestar que no éramos libres, y mucho menos felices.

Hace unos días Miguel Bosé, que efectivamente da la sensación que tiene algunas cosas raras, decía a Pablo Motos «en los años 70 y 80 había más libertad que ahora». En cuestión de horas se le echaron encima una serie de personajes que creen que lo políticamente correcto es insultar a cualquiera que se atreva a decir simplemente lo que piensa.

'Mira fiu, creo que tienes un exemplu de que la xente en'aquellos años yera más feliz que agora.

A ningún de los más modernos de la actualidá le pué quear dua de que Vitor Manuel tá muy sensibilizau hoy día con to lo que sinifica vivir bien, tener buenos trabayos, ser amau po los medios de comunicación, ser símbolu de llucha y llibertá etc…, etc…, etc…'

'Pues bien, en 1966, en pleno apoxeu de la ditadura de Franco saca, po los '25 años de Paz', un discu titullau 'Un gran Hombre', en el que, entre otres coses, canta: No, no conocí, el azote de aquella 'invasión'. Vivo feliz en la tierra que aquél levantó. Gracias le doy al Gran hombre que supo alejar, esa 'invasión' que la senda venía a cambiar' y por si fuera pocu añadía: «Otros vendrán que el camino más limpio hallarán. Deben seguir por la senda que aquél nos marcó, no han de ocultar, hacia el hombre que trajo esta paz, su admiración y, por favor, pido siga esta paz».

Nun será Vítor Manuel sospechosu de fascista o franquista y creo que aquello lo escribe un chaval de 19 años que taba encantau con lo que tenía y yera feliz. Ye probable que en'aquellos años toavía nun se hubiera metío en berenjenales políticos y desconocía la represión que algunos padeceríen. Pues eso nos pasaba al 90% de la chavalería. Vivíemos, no sin dificultaes, y lo pasábamos de cine. Ya con 20 años y aun con el réximen en momentos álgidos, acudíemos en masa a Los Maizales a cellebrar el día la Cultura que organizaba el Partíu Comunista del Natahoyo y, al menos yo, nunca presencié trifulca alguna.

Por tanto, ni un solu de esos cretinos va impedime dicir quen'os años 60 y 70 fui total y absolutamente llibre y feliz pa facer lo que me diera la gana. Como fizo Vitor pa cantar aquello o Serrat pa publicar los discos a Machado y a Hernández'.

Pues espera, abuela, que ahora sacan una docuserie en la que fantasean con que el triunfo en Eurovisión de Massiel fue cosa de Franco. Y más de uno se lo creerá.