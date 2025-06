Hay una canción de Joaquín Sabina, y que la canta con María Dolores Pradera, en la que el estribillo dice: «Y jugar por jugar, sin ... tener que morir o matar», y así debería seguir siendo la vida. Pero todo apunta a que nuestra sociedad se ha radicalizado de manera irreversible.

Un tema muy corriente es el mundo del fútbol. Los seguidores de cualquier equipo no se conforman con que su equipo consiga éxitos, y celebrarlos, si no que hay que reírse, calumniar, si llega el caso, arrastrar por los suelos y desear que el rival no solo pierda si no que desaparezca.

'Parez que nos volvimos malos fiu¡ Mira, nun importa el resultao final que consiga el Ovieu en su lucha por el ascensu a 1ª División. Sea cual sea, en'asturies, va'ber miles de persones festejándolo.

Agora ya nun ye como antes. Antes dibes al fútbol y si ganabes encantáu y si perdíes tampoco pasaba na. Lo que nun facíes yera pegate con nadie.

Agora nun te val con que el tu equipu gane, hay que machacar al rival como si esto fuera la guerra. Y si pierden nunca ye culpa del su equipu, son los árbitros o los xueces… de línea, o el rival que xugó con 12. Acaba el partíu y van a buscalos pa daios cera. Y si nun los encuentren ye igual, quemen coches, rompen de too, desbalijen tiendes e incluso maten a cualquier como pasó en París o Barcelona. Y eso que taben cellebrando que yeren campeones de Europa y los otros de España.

Esta radicalización ye la misma que ta pasando en'el país. O tas conmigo, faga lo que faga, o yes el enemigu y voy acabar contigo. To ye mentira, nun'ai prueba ninguna, son to bulos y yo soy un santu y tu yes un golpista.

Tan volviendo a enfrentar a amigos e incluso a familiares. Yo conozco un paisanín que ye del Madrid y el otru día, taben falando del presidente de lo que facía el Laporta, y por dicir que yera muncho más educau Florentino, quiso pegai el vecín con el cayau. Si lleguen falar de política tan en el HUCA.'

Pues eso abuela, como en el fútbol… o peor.