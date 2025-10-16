Libertad de expresión

Estaba pensando en lo mucho que está cambiando el mundo en general y el mío en particular.

Tanto está cambiando la fisonomía de nuestras ciudades ... que apenas nos reconocemos.

'Meca Danielín! Sabes que taba yo pensando n'eso mesmo, desde l'otru día que vi al José Javier esi de la tele que puso los morros que paecen les ñalgues?'

Abuela!

'Pues nun ye pa que t'asombres, así ta esti paisanu y munchos y munches más.

Como nun va tar cambiando el panorama sin nun los reconocen ni en casa. O cámbiense la ñariz o el cazu, como la nieta d'una conocía mía, o quiten y ponen tetes y lo mesmo con'el culo. Munchos y munches tan feches una chaferia y nun'ai por onde coxeles. Y nun te digo na d'otros cambios, como el de Ramonín que agora diz que se llama Conchi. Así que ties razón fíu, la cosa ta mu rara mu rara.'

No te interrumpí abuela, porque últimamente me dices que no te dejo hablar, pero yo no hablaba de esos cambios en la fisonomía particular de algunos. Me refería al cambio importante que están teniendo las ciudades de cualquier país, con la diversidad de razas. Hoy día se pueden ver en cualquier calle personas de todos los continentes del mundo y todas con sus formas de vestir, de hablar y de comportarse.

Por eso la fisonomía de esta ciudad está cambiando tanto.

'Home y nun'ai por qué asombrase, ni d'eso, ni de vei los morros a alguna o al Cuevas esi en bragues y madreñes. En tal casu lo que a mí me asusta son les babayáes de los que manden que nos van llevar a la ruina, pero que haya más xente diferente o la fisonomía esa de otros nun me importa, siempre puedo decíi aquello de: «ties la cara igual que'l culo que aunque nun te lu veo, me lu figuro».

Pero bueno abuela¡ ¿Cómo vas a andar por ahí diciendo esas cosas?

'Ay fiu, ye la llibertá de espresión esa. Ye a lo que to'l mundu recurre cuando diz alguna burrá o algo que nun gusta oyir. Tú tas to'l día que si la ciudá ta sucia, que si nun'ai trabayu, que si nun'ai policíes. Pues yo tamién. Mira¡ tengo una nieta, conócesla tú, que lleva desde avientu pa operase y si yo conociera al responsable diríai si nun'i da vergüenza nun saber dirixir la sanidá. Igual que'i digo al dueñu,l Soporting que la culpa nun ye del Garitano, que ye toa d'él, de los fenómenos que fichó y que'chando a esi chaval nun va a solucionar ná. Que meta perres bastantes, pa xugaores, o que marche, porque si no ye igual que fiche al Guardiola, al Flick o al Flock. Ya ves, pueo dicir lo que m'apetez, pa eso ye la llibertá de espresión.'