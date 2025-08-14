Peaje o tasa turística
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
Es igual quien Gobierne: en julio la semana Negra, los aviones y los drones. En agosto, la Feria de Muestras, los toros y la Noche ... de los Fuegos. Y obviamente algunas gustan y, son necesarias, otras no tanto.
'Yo tamién me pregunto: Ye necesariu tos los años esi ruíu tan tremendu con los aviones? Imaxíneste el mieu que sentirán toos esos guajinos que acoximos de Ucrania y que pa ellos, bueno y pa tol mundu, esi ruiu ye sinónimu de guerra? Y ojo que según toos los periódicos esti añu rozaron la traxedia y pudieron matar a un montón de xente.
Eso sí, atraen a munchos y eso quier dicir que gusten, pero tienen que repitilo toos los años? Yo nun lo entiendo Danielín. ¿Pa qué sirve esto? ¿Nun puen ponei un silenciaor al motor o ye necesariu meter esi estruendu? ¿Qué busquen con esa exibición? ¿Nun puen cámbialo, un añu, por aquél Día les Carroces? Toos vestíos con traxes de munchos países, munchos grupos folklóricos y si nun te gustaben dibes pa la playa y nun te molestaben?
Otro tanto pasa con los drones o con los fuegos artificiales. Muncha xente de fuera, la calle atascá hasta los topes y siempre lo mesmo. Y si se te ocurre preguntar al Ayuntamientu pa que sirve esto y cuanto nos cuesta a los de Xixón, dicinte que ta muy demandao, pero del dinero que gasten nun saben ná ni los concexales d'la oposición.
Y agora pa sacar perres lleven la ORA a toos los sitios onde nun ta. Y atrévense a dicir que ye gratis pa los vecinos.
¡Que cobren una tasa a los foriatos que vienen a Xixón! Nun cobren una tasa turística en Cataluña y en otres comunidaes? Pos aquí lo mesmo. Vienen po la mañana, van a la playa, traen la comida, ven los espetáculos que pagamos los de aquí y pa casa.
Y que nun se asuste naide, yo pago 25 euros si quiero dir a Valencia Don Xuan, y que nun digan que pueo dir por Payares.
Yo creo que tienen que gastar les perres en beneficiu de los de casa no de los de fuera. Otro exemplu: tan toes les señales de tráfico, faroles y terraces, pudríes de mexiaes. Y nun ye solo el mal olor, ye el peligru.
La semana pasá al llau de la helladería que hay en Marqués de Urquijo, cayó una señal de traficu y mató a un perrín. Y menos mal porque pudo matar a cualquier que taba en'a cola. La señal tiróla el vientu, sí, pero porque taba toa podre po'la base d'eses mexiaes.
Voy repitir lo que digo siempre: «más limpieza, más educación, más trabayu y más seguridá». Esto ye lo que necesita Xixón, otres coses sobren.'
Nota: Barcelona, tasa turística en hoteles de 3 estrellas e inferiores, 5 euros por persona y día.
