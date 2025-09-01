Rectificar no es de sabios

Vaya fíu, ya sé por onde vas. El otru día, nun me dexaste hablar, nun me preguntáste ná, dixiste que'l Entoldau abría en 1979 ... co'l Balé Nacional d'España y metiste la pata porque fue en 1980'

¡Efectivamente abuela! y es lógico que en el mismo sitio en donde facilité esa información errónea la aclare.

Retificar ye normal cuando te equivoques, menos los políticos.

Oye Danielín. Taba pensando en el del Dúu Dinámicu que morrió. Ta to'l mundu diciendo coses guapes d'él y a mi sigue sobrándome esi peloteu absurdu que hay cuando unu palma.

¿Por qué nun'i ficieron algo en vida? ¿Diéron'ios la Medalla esa d'oro a les Belles Artes a xente como Estopa, Alaska, Hombres G, Chiquito, Martirio, Gurruchaga o Camela y el Dúu Dinámicu, Karina, Teddy Bautista o Camilo Sesto nun la merecen? Bueno a Camilo diéron'ila después de muertu y al Dúu Dinámicu la del Trabayu, pero nun ye lo mesmo, eh.

Tienen muy mala costumbre de da'ios los premios y les calles después de muertos y eso nun tien sentíu. Si merez el premiu dailu que lu disfrute en vida. Como'i hubiera gustao a Tino Casal ver la so estatua en el centru de Ovieu, como la vió el Budy esi.

Aquí tamién faen coses mu rares con los reconocimientos.

¿Por qué nun'i puen dar un homenaxe a Danny Daniel en vida? Tuvo y tien éxitu a nivel mundial. Escribió cancios prestosos que canten munchos famosos, como Xulio Iglesias. Siempre habló con munchu cariñu de Xixón. Pues nun se alcuerda d'él naide.

Como a esti, a Luis Gardey o a Pipo en Candás, a Manolo Díaz en Ovieu, a José Ramón Flórez en La Felguera, a Rosa Mary Patallo en Boo o Moreda, a Hevia en Villaviciosa o a Pixán en Cangas. Un homenaxe o una estatua y la xente va a velos.

¿Ye mejor dáilu a un políticu y después arrepentise?

Eso sí, cuando palmen, venga agasajos que nun'ios sirven pa ná.

Hoy sí que te despachaste a gusto abuela. No te quejarás.

Pues podía dicite más con la vergüenza que damos con los incendios. Toa España requemá y aprovechen pa'chase mierda unos a otros. Fai tiempu facíen gracies con'ello y dicíen «cuando un bosque se quema, algo suyo se quema… Sr. Conde». Agora ríense de los que viven allí.

Y pa'cabar el Barbón que diz «¿cómo nus sentiríemos si a nuesos güelos los hubiesen recibío a pedraes cuando emigraron?» Mira paisanu, ¡en Xixón naide los recibe con piedres y a los que marcharon pa Francia en 1939, los metieron en campos de concentración o internamientu. En los años 60 y 70 en media Europa si nun llevabes la carta trabayu teníes que volver pa'ca como un tiru. Retificar ye de xente normal pero algunos nun saben facelo.