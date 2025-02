Se debía ganar porque se podía

Ya no está la temporada para hacer el Don Tancredo ni es el momento para desperdiciar la Liga. Han sido demasiados partidos jugando el mejor fútbol de los últimos años para arruinar la posibilidad del ascenso por absurda mala racha. ¿Tanto camino para tan poca ... meta? Sería un pecado mortal tirar esta oportunidad de oro.

Con el mejor portero de la categoría, el Pichichi, el tipo con más clase de Segunda, -aunque no siempre la muestre-, una defensa de carácter y una gran generación de canteranos no se puede quedar fuera del play off. ¿Cuántos equipos querrían esas circunstancias?

Además, muchos de los defectos del Sporting son bien sabidos. Poca movilidad, escasa chispa y algunos jugadores con mala suerte. También hay algunos aspectos inexplicables como ese pase de más o de menos, esos centímetros por los que se escapa el balón o ese larguero maldito que recordó a Aitor frente al Girona que la suerte no estaba de su lado.

Aitor también quiere refrescar la memoria a la suerte y le señala que él estará allí siempre ahí, intentándolo para cuando la fortuna cambie de opinión.

Djurdjevic ya está de nuevo el la parte de arriba de la rueda, esa que había bajado desde su internacionalidad. Desde el principio del partido, se vio algo distinto a los encuentros anteriores.

Se intentaba mover el balón más rápido, con agilidad, cambios de orientación y diversas combinaciones. Sí, siempre estaba ese regate de más o la falta de vista de algunos jugadores que parece que nunca ven al compañero que se desdobla o al que está mejor posicionado. Pero esta vez estaba Pedro y es más fácil si él lubrica el medio del campo para que ruede la pelota con fluidez.

Por fin, pasaron cosas y pese a ese tono sombrío del equipo y a un Manu desdibujado desde hace varios partidos, el Sporting tuvo el medio del campo con neuronas.

Las Palmas había venido a llevarse el botín y, de hecho, pudo hacer estragos. Un palo salvador y un Mariño que regresó a la esfera de los ángeles milagrosos evitaron el desastre. El meta y Uros recordaron que ellos han sostenido al Sporting en momentos clave durante gran parte de la temporada. Cuando uno dejó de marcar y el otro de hacer lo imposible reventaron las costuras.

Y es que Las Palmas es un equipo bregado y por suerte para el Sporting Jesé hoy no brilló; no por repetida deja de asombrarme una historia como la suya, la de un jugador de gran talento que ha sucumbido a una pésima gestión de su dones. Su sabor caribeño sigue en constante descenso. Lo contrario hubiera sido una desgracia para el Sporting que se vio superado por Las Palmas durante gran parte del encuentro. Pero, por una vez, Gallego se vió con la suficiente presencia de ánimo para hacer algunos cambios y lanzar un mensaje de optimismo. Se debía ganar porque se podía.

Pablo Pérez hizo eso que hace tan bien y que ojalá algún día logre mantener a lo largo de una racha de partidos. Es decir que es prologar jugadas, meter fuerza y resultar una amenaza. Un acicate.

Afortunadamente, Saúl devolvió a su entrenador la confianza depositada. En un encuentro gris, puso un pase de oro y Djurdjevic, a diferencia de Montilivi, sí estaba en el área y ejecutó un disparo temible y preciso.

La veteranía de Fuego y los arrestos finales del equipo hicieron el resto. No sabemos si El Molinón con público inyectaría ese punto de adrenalina que le falta al Sporting, pero cuando vuelva, que sea en Primera.