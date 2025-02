¿Qué tiene que decir el 'vice' para que el 'presi' lo fulmine?

¿Qué tiene que hacer o decir el vicepresidente Pablo Iglesias para que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez lo fulmine del Consejo de Ministros?

¡Ya está bien, presidente Sánchez, ya está bien! ¿Le falta valor, coraje, pundonor? No digo honor, porque igual no sabe lo que es. Un paisano, como decimos en Asturias, no engaña y cumple lo que promete, eso es honor.

Este personajillo vicepresidente está meando constantemente fuera del tiesto y no hay nadie que le corte la coleta.

Todo vale con tal de gobernar, las ideologías son lo de menos, los principios se cambian como los calcetines, los pactos hasta con el diablo, todo vale con tal de gobernar.

¿Qué estarían diciendo y haciendo las hordas progresistas si la niñera funcionaria de Podemos hubiese sido 'contratada' por un ministro del PP?

¿Qué estarían diciendo y haciendo las hordas progresistas si un ministro del PP hubiese manifestado que en España no hay democracia plena, como ha dicho el 'vice'?

¿Qué estarían diciendo y haciendo las hordas progresistas si un ministro del PP insultase y atacase a la Jefatura del Estado como lo hace el 'vice'?

Ahora que el caso Bárcenas está en el aire y del que escribiré cuando demuestre lo que dice, también sale a la palestra el caso Isofoton. La Junta de Andalucía donó a Isofoton más de 80 millones de euros, a una empresa en quiebra. En este fraude están presuntamente implicados la vicepresidenta Ribera y los ministros Montero y Planas, del Gobierno de Sánchez.

¿Qué estarían diciendo y haciendo las hordas progresistas si esto sucediese con un gobierno del PP en España o en Andalucía?

Ya les han preguntado los periodistas y no contestan, lo habitual, la culpa es del PP que saca ahora estas historias, lo habitual. Bueno, veremos qué pasa, porque los documentos están firmados.

Son de risa los circunloquios que algunos ministros, Calvo, Montero (portavoz), Ábalos, se montan para no decir nada con respecto a lo que sí dice, y muy claramente, el 'vice'. Me gustaría que se escucharán a sí mismos, que observasen el ridículo que hacen y la ignorancia supina que demuestran, y eso que son ministros... De la desvergüenza, claro.

¡Qué pensarán de este Gobierno, de España, allende nuestras fronteras! ¡De risa o de pena!

Oí a Sánchez decir que «el cielo está aquí, en la Tierra». El paso siguiente será que sus acólitos le digan aquello de «eres un cielo presidente». ¡De risa!