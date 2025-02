Estos días asistimos estupefactos a unas luchas callejeras de carácter político. Luchas callejeras que son alentadas por el señor Pablo Iglesias, Vicepresidente de un Gobierno ... democrático, y por el señor Echenique, Portavoz de Unidas Podemos en el democrático Parlamento Español.

Según Pablo Iglesias en España no hay democracia plena y Echenique apoya y justifica el que algunos actúen como delincuentes si cumplen con el requisito de ser antifascistas.

Cuando menos es irónico que lo diga alguien como el señor Echenique, un diputado que no dimite ni siquiera cuando ha sido juzgado y condenado en nuestro Estado de Derecho por el delito de no haber dado de alta en la Seguridad Social a su asistente personal. Quizás aspire a convertirse en el nuevo 'cojomanteca' con la diferencia de que el 'cojomanteca', para quien no lo haya conocido, rompía las cabinas de teléfono con muletas. Ahora los tiempos cambian y Echenique lo hace en la redes sociales.

Ni Echenique puede ser diputado ni un minuto más ni Pablo Iglesias Vicepresidente de Gobierno. O están en el gobierno con todas las consecuencias o se van a la oposición con el resto de la «casta» esa de la que tanto hablaba en el pasado. Y digo pasado, porque desde que es Vicepresidente y su pareja Ministra, no mencionan esa palabra que tanto les llenaba la boca. Ahora toca ser egoísta e interesado, atrapar para sí y para sus directos colaboradores todos los cargos que pueda, vivir un casoplón, viajar en coche oficial, tener niñera de 'alto cargo', vestir de Zara, no de Alcampo aunque insulte a Amancio Ortega, etc, etc...

Todos los destrozos y todos los daños que se están produciendo no los pagarán ellos, sino todos nosotros, el resto de los españoles. ¿Qué imagen estamos danto en Europa? España necesita políticos que arrimen el hombro, políticos que no justifiquen y alienten la destrucción de nuestro país y de nuestra democracia. La gente honesta lo está pasando muy mal y usted sabe que cada día que pasa tiene menos apoyo de la gente luchadora y trabajadora, que son la mayoría en este país democrático en el que vivimos. Y si no, eche un vistazo a los resultados que obtiene en cada elección a la que se presenta usted: Siempre baja, nunca sube. Esa es 'su' tendencia: Descender a la más bajo a lo que puede llegar un político.